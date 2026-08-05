Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax weiter auf Höhenflug - Nahost-Zuversicht wächst
- Dax setzt Rekordjagd mit 26.404 Punkten fort
- Sinkende Ölpreise stärken die Risikofreude
- USA, Iran und Oman planen Öffnung der Hormusstraße
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch an seinen jüngsten Höhenflug angeknüpft und erneut fester eröffnet. Hoffnungen auf eine Beilegung des Iran-Krieges, weiter sinkende Ölpreise und eine Rally bei Technologie-Aktien sorgen für eine zunehmende Risikoneigung der Anleger.
Damit geht die Rekordjagd des Dax weiter. Kurz nach dem Handelsstart erklomm der Leitindex mit 26.404 Punkten eine weitere Bestmarke und notierte 0,8 Prozent im Plus. Der MDax gewann 0,7 Prozent auf 32.794 Punkte. Für den EuroStoxx 50 , Leitindex des Euroraums, ging es um 0,5 Prozent aufwärts, ebenfalls auf ein neues Hoch.
Wie das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete, sollen die USA, der Iran und der Oman kurz vor einer vorübergehenden Vereinbarung zur Öffnung der Schifffahrtsroute durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus stehen. Die US-Regierung strebe eine entsprechende Ankündigung noch am Mittwoch an. Der Vorschlag soll demnach vorsehen, dass keine Maut oder Gebühren erhoben werden./edh/jha/
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Stand: Mittwoch, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollständig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht anklickbar sind, führe ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschließlich aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persönliche Einschätzung gekennzeichnet.
Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich über einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wünscht — ich passe das gerne an.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Dienstag, 04.08.2026:
- Eröffnung: 26.189,62
- Tageshoch (Allzeithoch): 26.266,50
- Tagestief: 26.082,43
- Xetra-Schluss: 26.202,35 (+0,77 %)
Quelle:
https://www.finanzen.net/index/dax/historisch
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/gute-stimmung-in-frankfurt-dax-schlussendlich-in-gruen-1036406967
Rekordschluss und Marktbericht:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-dow-oel-100.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/dax-aktuell-dax-beendet-handel-mit-hoechstem-schlusskurs-seiner-historie/100244865.html
US-Finanzminister Bessent, Ölpreise auf Dreiwochentief:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-dow-oel-100.html
Einzelwerte (Infineon +3,66 %, Zalando rund −13,4 %):
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/xetra-schluss-rally-im-dax-laeuft-lufthansa-und-zalando-fallen-ce7f50dedf8bf127
Pivot-Punkte im Bild (26.469 / 26.368 / 26.285 / 26.184 / 26.101 /
26.000 / 25.917): eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel
aus Hoch, Tief und Schluss der regulären Xetra-Sitzung vom 04.08.2026.
P = (H + T + C) ÷ 3
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
Tendenzangabe, erwartete Spanne und alle Handelsideen sind meine persönliche Einschätzung und keine Tatsachenbehauptung.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
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