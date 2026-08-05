Dax weiter auf Höhenflug - Nahost-Zuversicht wächst

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch an seinen jüngsten Höhenflug angeknüpft und erneut fester eröffnet. Hoffnungen auf eine Beilegung des Iran-Krieges, weiter sinkende Ölpreise und eine Rally bei Technologie-Aktien sorgen für eine zunehmende Risikoneigung der Anleger.

Damit geht die Rekordjagd des Dax weiter. Kurz nach dem Handelsstart erklomm der Leitindex mit 26.404 Punkten eine weitere Bestmarke und notierte 0,8 Prozent im Plus. Der MDax gewann 0,7 Prozent auf 32.794 Punkte. Für den EuroStoxx 50 , Leitindex des Euroraums, ging es um 0,5 Prozent aufwärts, ebenfalls auf ein neues Hoch.

Wie das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete, sollen die USA, der Iran und der Oman kurz vor einer vorübergehenden Vereinbarung zur Öffnung der Schifffahrtsroute durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus stehen. Die US-Regierung strebe eine entsprechende Ankündigung noch am Mittwoch an. Der Vorschlag soll demnach vorsehen, dass keine Maut oder Gebühren erhoben werden./edh/jha/



