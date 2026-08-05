Apex Critical Metals beruft Trevor Hall in das Board of Directors

Vancouver, British Columbia – 5. August 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. („Apex“ oder das „Unternehmen“) (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9 | Euronext Access Paris: MLAPX) freut sich, die Ernennung von Herrn Trevor Hall in das Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekanntzugeben.

Herr Hall stammt aus Nebraska und ist dem Bundesstaat seit Langem eng verbunden. Er erwarb sowohl seinen Bachelor- als auch seinen Master-Abschluss am College of Journalism and Mass Communications der University of Nebraska-Lincoln und hat während seiner gesamten beruflichen Laufbahn eine enge Verbindung zu Nebraska aufrechterhalten. Herr Hall ist ein erfahrener Kommunikationsmanager im Bergbau- und Rohstoffsektor und derzeit als Chief Executive Officer des Clear Commodity Network sowie als Moderator von Mining Stock Daily tätig. Zuvor leitete er eine Kommunikationsberatung, die Bergbau- und Explorationsunternehmen dabei unterstützte, die Einbindung von Interessengruppen, die Öffentlichkeitsarbeit in den Gemeinden und die Unternehmenskommunikation zu stärken.

Trevor Hall erklärt: „Ich bin dankbar, dem Board of Directors von Apex Critical Metals anzugehören. Das Rift-Seltenerdprojekt ist eines der faszinierendsten Seltenerdoxid-Vorkommen in den Vereinigten Staaten und eine spannende Explorationsgeschichte. Rift und das Apex-Team sind gut aufgestellt, um eine wichtige Rolle in der Versorgung mit in den USA geförderten Seltenerdminerale zu spielen. Es ist mir eine Ehre, in meinem Heimatstaat Nebraska zu arbeiten und zum weiteren Erfolg von Apex beizutragen.“

„Wir freuen uns, Trevor im Board of Directors von Apex begrüßen zu dürfen“, sagte CEO Sean Charland. „Seine Wurzeln in Nebraska und seine Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Bergbausektor werden für die weitere Entwicklung des Rift-Seltenerdprojekts von großem Wert sein. Trevor weiß, wie wichtig eine klare und transparente Kommunikation sowie der Aufbau starker, langfristiger Beziehungen zu den lokalen Communities und Interessengruppen sind.“

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9 | Euronext Access Paris: MLAPX)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Nioblagerstätten Nordamerikas. Zwei historische Bohrlöcher innerhalb des 700 m langen Zielkorridors lieferten breite Abschnitte mit mehr als 2,00 % REO, einschließlich höhergradiger Teilabschnitte mit mehr als 3,00 % REO. Die Bohrungen des Unternehmens im Jahr 2026 haben dieses Gehaltsprofil erneut bestätigt und die Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung gegenüber den historischen Bohrlöchern um etwa 380 m erweitert. Darüber hinaus haben die Bohrungen einen neuen Horizont („Neo Zone“) mit stark erhöhtem NdPr-Gehalt unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, wo die NdPr-Anteile zwischen 30 und 50 % liegen.