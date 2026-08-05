JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des Autozulieferers und Industriekonzerns entsprächen den Erwartungen, schrieb Jose Asumendi in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Derweil habe sich die Nettoverschuldung ausgeweitet./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,55EUR auf Tradegate (05. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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