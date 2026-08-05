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    OTS

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    Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital und tradias vollziehen ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Boerse Stuttgart Digital und tradias fusionieren
    • Voll regulierter One-Stop-Shop für digitale Assets
    • Rund 300 Mitarbeitende und Standorte in Europa
    OTS - Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital und tradias vollziehen ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Boerse Stuttgart Digital und tradias vollziehen Zusammenschluss und streben europäische Spitze bei Kryptowährungen und digitalen Assets an Stuttgart (ots) - Nach dem Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens haben die führenden europäischen Infrastrukturanbieter für Kryptowährungen und digitale Assets, Boerse Stuttgart Digital und tradias, ihren Zusammenschluss vollzogen. Es entsteht ein voll regulierter One-Stop-Shop für Kryptowährungen und digitale Assets, der die gesamte Wertschöpfungskette von Trading, Verwahrung, Staking und Tokenisierung abdeckt. Unter dem Dach der Boerse Stuttgart Group entsteht eine Unternehmenseinheit mit rund 300 Mitarbeitern, Hauptsitzen in Frankfurt und Stuttgart und weiteren Standorten in Athen, Beirut, Berlin, Dubai, Madrid, Mailand und Ljubljana. Boerse Stuttgart Digital bleibt als Name der Unternehmenseinheit erhalten, tradias als Marke für den Bereich Trading.

    Die Unternehmenseinheit wird durch ein gemeinsames Management-Team von Boerse Stuttgart Digital und tradias geführt. Christopher Beck von tradias und Dr. Ulli Spankowski von Boerse Stuttgart Digital werden Co-CEOs, Roman Schmidt von tradias wird Chief Commercial Officer. Jan Munz als Chief Operating Officer und Dennis Winter als Chief Technology Officer führen die Rollen weiter, die sie bisher bereits bei Boerse Stuttgart Digital innehatten. Michael Reinhard von tradias wird als Chief Digital Assets Officer, wie Dr. Ulli Spankowski, dem Group Executive Committee der Boerse Stuttgart Group angehören und dort das Geschäft rund um Kryptowährungen und digitale Assets der Boerse Stuttgart Group verantworten.

    Boerse Stuttgart Digital betreibt das größte Geschäft mit Kryptowährungen und digitalen Assets aller europäischen Börsengruppen, tradias ist ein führendes europäisches Handelshaus für Kryptowährungen und digitale Assets. Boerse Stuttgart Digital und tradias bündeln ihre komplementären Angebote für europäische Finanzinstitute, die ihren Kunden einen sicheren und voll regulierten Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Assets bieten oder selbst in diesem Markt aktiv sein möchten. Zu den institutionellen Kunden von Boerse Stuttgart Digital zählen unter anderem die DZ Bank mit der genossenschaftlichen Finanzgruppe und die DekaBank mit den Sparkassen sowie Intesa Sanpaolo und Société Générale-FORGE. tradias betreut Kunden wie flatexDEGIRO, dwpbank, staatliche Institutionen in ganz Europa und viele weitere.

    "Der Zusammenschluss von Boerse Stuttgart Digital und tradias ist ein Meilenstein auf unserem Weg zur europäischen Nummer eins unter den regulierten Infrastrukturanbietern für Kryptowährungen und digitale Assets. Das gemeinsame Management-Team unserer neuen Unternehmenseinheit wird die Weichen für beschleunigtes Wachstum in ganz Europa stellen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.

    "Die Boerse Stuttgart Group verfügt bereits über das größte Geschäft mit Kryptowährungen und digitalen Assets aller europäischen Börsengruppen. Nun bauen wir diese führende Position weiter aus - die neu formierte Unternehmenseinheit bündelt Expertise, Netzwerke und Pioniergeist zweier Top-Anbieter, um Europas vertrauenswürdigster und kompetentester Infrastrukturpartner für Kryptowährungen und digitale Assets zu werden", sagt Michael Reinhard, Chief Digital Assets Officer der Boerse Stuttgart Group.

    "Gemeinsam werden Boerse Stuttgart Digital und tradias die komplette Wertschöpfungskette für Kryptowährungen und digitale Assets abdecken und weitere Wachstumschancen nutzen. Als Infrastrukturanbieter bieten wir in ganz Europa eine integrierte, skalierbare und voll regulierte Plattform", sagt Dr. Ulli Spankowski, Co-CEO von Boerse Stuttgart Digital.

    "Mit Boerse Stuttgart Digital und tradias schließen sich zwei Unternehmen mit hoher Wachstumsdynamik zusammen. Wir werden der präferierte Partner für Finanzinstitute in ganz Europa sein, die ihren Kunden Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Assets anbieten möchten", sagt Christopher Beck, Co-CEO von Boerse Stuttgart Digital und Founder von tradias.

    Pressekontakt:

    Boerse Stuttgart Digital
    mailto:press@bsdigital.com
    https://www.bsdigital.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6327546 OTS: Börse Stuttgart







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