Wolters Kluwer bekräftigt Prognose - erstes Halbjahr im Rahmen der Erwartung

Wolters Kluwer H1 2026: solide Zahlen, steigende Marge – KI-Angst bislang nicht bestätigt

Wolters Kluwer hat heute Morgen die Halbjahreszahlen veröffentlicht. Der Bericht ist nicht spektakulär, liefert aber genau das, was der Markt nach dem massiven KI-Abverkauf sehen wollte: stabiles Wachstum, steigende Profitabilität, bestätigte Prognose und eine zunehmende Nutzung der eigenen KI-Produkte.

Die wichtigsten Kennzahlen:

Umsatz: 3,033 Mrd. € organisches Wachstum: +5 % wiederkehrende Erlöse: +7 % Cloudsoftware: +14 % bereinigter operativer Gewinn: +10 % bei konstanten Wechselkursen operative Marge: 29,4 %, plus 100 Basispunkte bereinigtes EPS: +14 % freier Cashflow: +14 % Jahresprognose vollständig bestätigt

Auch die einzelnen Sparten wachsen weiter:

Health: +5 % Tax & Accounting: +6 % Financial & Corporate Compliance: +4 % Legal & Regulatory: +5 % Corporate Performance & ESG: +7 %

Besonders wichtig ist das Thema KI. Mehr als 90 % der US-Unternehmenskunden haben inzwischen UpToDate Expert AI eingeführt. International ist die Lösung an mehr als 230 Standorten in 36 Ländern aktiviert. Zudem nutzen knapp 250 Steuerberatungsgesellschaften die neuen agentischen KI-Module.

Damit gibt es weiterhin keine Anzeichen für eine breite Kundenabwanderung durch allgemeine KI-Systeme. Im Gegenteil: Wolters Kluwer integriert KI offenbar zunehmend in die eigenen Fachinformationen und Arbeitsabläufe.

Mein erstes Fazit:

Kein spektakulärer „Beat“, aber ein solider Bericht mit steigender Marge, bestätigtem Ausblick und klar positiven Aussagen zur KI-Nutzung. Die fundamentale Untergangsthese wird durch diese Zahlen nicht bestätigt.

Jetzt entscheidet die Börse, ob „nur im Rahmen“ ausreicht oder ob der Markt daraus eine stärkere Neubewertung als mögliches KI-Gewinnerunternehmen macht.

Offizielle Veröffentlichung:

https://assets.contenthub.wolterskluwer.com/api/public/content/3775537-2026-08-05-wolters-kluwer-2026-half-year-results-7d85c04c6c?v=15135ed1