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    Wolters Kluwer bekräftigt Prognose - erstes Halbjahr im Rahmen der Erwartung

    Für Sie zusammengefasst
    • Wolters Kluwer bestätigt Prognose für 2026
    • Organisches Umsatzwachstum erreicht fünf Prozent
    • Operativer Gewinn steigt bereinigt um drei Prozent
    Wolters Kluwer bekräftigt Prognose - erstes Halbjahr im Rahmen der Erwartung
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    ALPHEN (dpa-AFX) - Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat nach einem erwartungsgemäß ausgefallenen ersten Halbjahr die 2026er-Prognose bestätigt. Demnach soll die um Sondereffekte bereinigte Marge im Vergleich zum Vorjahr um circa einen halben Prozentpunkt auf rund 28 Prozent steigen, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Alphen mitteilte. Beim Umsatz peilt das Unternehmen ein um Übernahme- und Währungseffekte bereinigtes Wachstum an.

    In den ersten sechs Monaten ging der ausgewiesene Umsatz leicht auf 3,03 Milliarden Euro zurück. Das organische Wachstum habe bei fünf Prozent gelegen, hieß es. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zog um drei Prozent auf 893 Millionen Euro an, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 29,4 Prozent nach oben. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Umsatz und Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet.

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    Der Aktienkurs von Wolters Kluwer geriet zur Wochenmitte dennoch unter Druck. Er sank kurz nach dem Handelsstart um rund 2,5 Prozent auf 69,86 Euro. Damit wackelt der jüngste Erholungsversuch der Aktie ein. Sie hat 2026 nun wieder gut ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt./zb/tav/mis

    Wolters Kluwer

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    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 6.503 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um +0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 16,42 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +5,93 %/+44,07 % bedeutet.





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