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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman hebt Ziel für Bayer auf 63,50 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Bayer-Kursziel auf 63,50 Euro
    • Bayer-Finanzentwicklung bleibt weiterhin stark
    • Pharma-Geschäft und Glyphosat-Klärung stützen Ziel
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Ziel für Bayer auf 63,50 Euro - 'Buy'
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 62,50 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Finanzentwicklung der Leverkusener bleibe stark, schrieb James Quigley am Mittwoch im Nachgang guter Quartalsergebnisse. Der Weg zum Kursziel führe über ein starkes Pharma-Geschäft, eine vollständige Klärung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und mittel- bis langfristig auch den Wegfall des Konglomeratsabschlags in einem Aufspaltungsszenario./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 49,94 auf Tradegate (05. August 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +6,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 49,34 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -8,26 %/+25,65 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 63,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,50, was eine Steigerung von +26,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um solide Halbjahreszahlen 2026: Crop Science und Pharma übertrafen Erwartungen, besonders Nubeqa und Kerendia. Anleger hoffen auf einen besseren Ausblick, die Auflösung von Rückstellungen und Fortschritte beim Glyphosat-Sammelvergleich. Die Aktie gilt mit einem erwarteten KGV von 10,4 als günstig, liegt aber über dem langjährigen Schnitt von 8,4. Trotz rund 27 % Kursplus seit April wird die jüngste Schwäche gegenüber dem DAX diskutiert; Kursziele reichen bis 60 beziehungsweise über 100 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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