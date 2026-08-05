Trotz schwierigem US-Geschäft
Ahold Delhaize erfüllt Erwartungen
- Ahold Delhaize steigert Konzernumsatz leicht
- US-Geschäft bleibt unter starkem Preisdruck
- Gewinn sinkt, Europa steigert die operative Marge
ZAANDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize bekommt im schwierigen US-Markt weiter Preisdruck zu spüren. Anders als noch im ersten Quartal wuchsen die gesamten Konzernerlöse nun allerdings wieder, wenn auch nur leicht im Jahresvergleich um 0,3 Prozent auf 23,2 Milliarden Euro. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge fiel zwar leicht auf 3,9 Prozent, lag aber wie der Umsatz im Rahmen der Analystenerwartungen. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie startete mit einem leichten Abschlag, konnte das Minus aber schnell wieder aufholen.
Der Gewinn unter dem Strich sank um gut 4 Prozent auf 526 Millionen Euro. Während die Niederländer die bereinigte operative Marge im Europa-Geschäft steigern konnten, sank diese im insgesamt größeren US-Geschäft. Zwar stieg auch in den USA der Umsatz zu konstanten Wechselkursen, jedoch blieb er hinter den Erwartungen zurück. Der Konzern senkte die Preise für viele Produkte, um Kunden in die Läden zu locken.
"In den USA haben wir unsere Wettbewerbsposition in einem Umfeld gestärkt, in dem Preis-Leistungs-Verhältnis und Komfort für die Kunden weiterhin oberste Priorität haben", sagte Konzernchef Frans Muller laut Mitteilung. "Gleichzeitig haben wir gezielte Preismaßnahmen ergriffen." Damit will das Unternehmen Marktanteile gewinnen in Zeiten trägeren Umsatzwachstums.
So bleibe das Umfeld schwierig, angesichts niedrigerer Eierpreise, Preisänderungen für Medikamente durch den sogenannten Inflation Reduction Act der US-Regierung sowie Kürzungen beim Lebensmittelbeihilfe-Programm in den Vereinigten Saaten. Die Geschäftsziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Muller. So soll die bereinigte operative Marge rund 4 Prozent erreichen./mis/err/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 6.506 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um +1,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 30,28 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -30,19 %/+25,07 % bedeutet.
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