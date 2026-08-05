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    Besonders beachtet!

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    Basler - Aktie stürzt ab -8,15 % - 05.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Basler Aktie bisher Verluste von -8,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Basler Aktie.

    Besonders beachtet! - Basler - Aktie stürzt ab -8,15 % - 05.08.2026
    Foto: Basler AG

    Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

    Basler Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.08.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Basler Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,15 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,68 %, geht es heute bei der Basler Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Basler in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +24,71 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um +12,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +76,24 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

    Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,38 %
    1 Monat -2,96 %
    3 Monate +24,71 %
    1 Jahr +134,78 %
    Stand: 05.08.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Basler Aktie

    Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 822,15 Mio.EUR € wert.

    Basler hebt die Prognose erneut an - Sony bringt Unsicherheiten


    Die Basler AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Auftragseingang um 59 Prozent auf 180 Millionen Euro gesteigert und den Umsatz um 36 Prozent auf 152,4 Millionen Euro. Das EBIT kletterte auf 31,1 Millionen Euro, nach 8,6 Millionen Euro im angepassten …

    JEFFERIES stuft BASLER AG auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Basler mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage beim Spezialisten für maschinelles Sehen ziehe immer noch an, schrieb Martin Comtesse in seinem am Mittwoch vorliegenden …

    Frische Zahlen von Ebay, Eli Lilly, Allstate, Infineon, Novo Nordisk, Disney


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    SONY GROUP CORPORATION, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %.

    Basler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Basler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Basler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Basler

    -9,44 %
    +9,52 %
    -2,76 %
    +21,05 %
    +124,91 %
    +69,77 %
    -27,47 %
    +374,19 %
    +155,86 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200
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