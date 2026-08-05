DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1325 auf 1705 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard begründete das höhere Kursziel in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar unter anderem mit höheren Zielvorgaben des Triebwerkherstellers für das laufende Geschäftsjahr. Aber auch über 2028 hinaus seien die Perspektiven gut, nachdem sich alle Geschäftsbereiche in diesem Jahr besser als erwartet entwickelt hätten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 18,24EUR auf Tradegate (05. August 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,05

Kursziel alt: 13,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

