Glencore steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Aktie legt zu
- Glencore steigert Umsatz und Gewinn deutlich
- Umsatz steigt auf 174 Milliarden US-Dollar
- Aktienrückkauf über 500 Millionen Dollar geplant
BAAR (dpa-AFX) - Der starke Preisanstieg bei Energie und Rohstoffen infolge des Irankriegs hat Glencore ein kräftiges Umsatz- und Gewinnplus beschert. Der Umsatz des Bergbaukonzerns und Rohstoffhändlers legte in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 174 Milliarden Dollar (151 Mrd Euro) zu. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei zugleich um 86 Prozent auf etwas mehr als 10 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch im Schweizerischen Baar mit.
Besonders deutlich zog das operative Ergebnis im Handelsgeschäft - der kleineren Sparte des Unternehmens - an. Aber auch in der Fördersparte verdiente Glencore glänzend.
Das Unternehmen sieht sich nach den ersten sechs Monaten auf gutem Weg, seine Ziele zu erreichen. Zudem kündigte der Konzern den Rückkauf weiterer Aktien im Volumen von 500 Millionen Dollar an und strebt eine Zweitnotierung an der Börse in Sydney an.
Die Aktie legte in den ersten Handelsminuten gut fünf Prozent zu und baute damit das Jahresplus auf rund 40 Prozent aus./zb/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie
Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 6,64 auf Tradegate (05. August 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um +13,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 78,16 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Von den letzten 6 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -54,95 %/-24,92 % bedeutet.
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Rio Tinto bläst Fusion mit Glencore ab
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20463512-rio-tint…
- Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore gescheitert.
- Rio Tinto sieht keinen Mehrwert für Aktionäre.
- Glencore-Aktien fielen um über zehn Prozent.