RBC belässt Siemens Energy nach Zahlen auf 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 154,5 auf Tradegate (05. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +14,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 122,81 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von +30,23 %/+53,01 % bedeutet.