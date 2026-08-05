ANALYSE-FLASH
RBC belässt Siemens Energy nach Zahlen auf 'Outperform'
- RBC bestätigt Outperform mit Kursziel 210 Euro
- Starkes Quartal übertrifft Konsens um 13 Prozent
- Gaskraftwerke setzen ihre Dynamik weiter fort
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody attestierte dem Energietechnikkonzern in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch ein starkes Zahlenwerk. Das operative Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung um 13 Prozent übertroffen. Die Dynamik im Geschäft mit Gaskraftwerken setzen sich fort./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:55 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 154,5 auf Tradegate (05. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +14,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 122,81 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von +30,23 %/+53,01 % bedeutet.
Analyst:
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Das mache ich bei SE schon lange nicht mehr. Bin bei Beginn Xetra hier oft auf die Schnauze gefallen. Die "Großen" sollen sich dann erst mal austoben.
- Siemens Energy beschleunigte sein profitables Wachstum im dritten Quartal weiter und erreichte Rekordwerte bei Aufträgen, Umsatz und Rentabilität. Der Auftragseingang profitierte erneut hauptsächlich von der Nachfrage in den USA. Außerdem erzielte Siemens Energy den bisher höchsten Quartalsumsatz, unterstützt durch Fortschritte bei der Kapazitätserweiterung. Siemens Gamesa meldete erstmals seit dem Geschäftsjahr 2022 ein positives Ergebnis und ist auf dem besten Weg, 2026 die Break-even zu erreichen. Auch das starke Cashflow-Momentum setzte sich fort.
- Die Bestellungen erreichten einen weiteren Rekordwert von 17,9 Mrd. €. Das Wachstum wurde durch einen neuen Rekord bei Gas Services sowie starke Zuwächse bei Grid Technologies und Transformation of Industry angetrieben. Das Buch-zu-Umsatz-Verhältnis (Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz) lag bei 1,57, während der Auftragsrückstau zum Quartalsende auf 162 Mrd. € anstieg.
- Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis (ohne Währungsumrechnung und Portfolioeffekte) um 18,5 % auf 11,4 Mrd. €. Wachstum wurde in allen Segmenten empfohlen.
- Der Gewinn vor Sonderposten verdreifachte sich mehr als auf 1.623 Mio. €, verglichen mit 497 Millionen Euro im dritten Geschäftsjahr 2025. Alle Segmente erzielten deutliche Verbesserungen, wobei Siemens Gamesa den größten Beitrag leistete. Sonderposten beliefen sich auf minus 59 Mio. € (Q3 Geschäftsjahr 2025: positive 458 Mio. €, was hauptsächlich die Abspaltung des Energiegeschäfts von Siemens Limited, Indien, widerspiegelt). Der Gewinn von Siemens Energy belief sich auf 1.564 Mio. € (Q3 Geschäftsjahr 2025: 956 Mio. €).
- Auch der Nettogewinn stieg deutlich auf 1.188 Mio. € (Q3 Geschäftsjahr 2025: 697 Mio. €). Der entsprechende Grundgewinn je Aktie betrug 1,28 € (Geschäftsjahr 3 Quartal 2025: 0,71 €).
- Der freie Cashflow vor Steuern stieg auf 2.319 Mio. € (3. Quartal 2025: 419 Mio. €). Der starke Anstieg resultierte vor allem aus der Verbesserung des cash-effektiven Gewinns und wurde zusätzlich durch Kundenvorauszahlungen im Zusammenhang mit dem starken Auftragseingang unterstützt.
- Siemens Energy bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, der nach dem Ende des ersten Halbjahres erhöht wurde, und erwartet, dass seine Gewinnmarge vor Sonderposten am oberen Ende des geführten Spannes liegen wird.
https://www.siemens-energy.com/global/en/home/press-releases/earnings-release-q3-fy-2026.html
https://de.investing.com/news/economy-news/siemens-energy-verzeichnet-ungebremste-nachfrage--gewinn-im-windgeschaft-3599628