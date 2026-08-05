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    MapFour Roam startet offiziell und bringt Premium-Trekking-Erlebnisse in greifbare Nähe

    MapFour Roam startet offiziell und bringt Premium-Trekking-Erlebnisse in greifbare Nähe
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    BERLIN, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- MapFour bringt offiziell die Roam-Serie auf den Markt, bestehend aus dem Roam (Step-Over) und dem Roam ST (Step-Through). Die Serie wurde als vollgefedertes Trekking-E-Bike mit intelligenten Schutzfunktionen konzipiert und bietet einen erstklassigen Komfort, intelligente Sicherheit und eine hohe Reichweite zu einem erschwinglichen Preis. Ab sofort zum Einführungspreis von 2.599 € (UVP 2.799 €) erhältlich – jeder Kauf eines Roam beinhaltet für begrenzte Zeit außerdem kostenloses Zubehör im Wert von 90 €.

    Das MapFour Roam wurde speziell auf die Bedürfnisse moderner Trekking-Fahrer zugeschnitten und entwickelt, um typische Herausforderungen in dieser Kategorie zu lösen, darunter ein zu hartes Fahrgefühl, eingeschränkte Geländegängigkeit und hohe Kosten für Premium-Ausstattungsmerkmale. Inspiriert von führenden Trekking-Modellen vereint das Roam den Komfort einer Vollfederung, intelligente IoT-Sicherheitsfunktionen und wartungsarme Technik, um ein geschmeidigeres Fahrverhalten, sichereres Fahren und Geländesicherheit auf Stadtstraßen, Waldwegen und Langstreckentouren zu gewährleisten.

    Die Markteinführung folgt auf ein erfolgreiches Debüt in ganz Europa. Im Juni eröffnete MapFour seinen Markenshop in Amsterdam und markierte damit einen wichtigen Meilenstein bei der Expansion des Einzelhandelsgeschäfts der Marke. Später im selben Monat feierte das Roam auf der Eurobike 2026 seine Weltpremiere und zog die Aufmerksamkeit von Medien, Händlern und Branchenexperten auf sich. Anfang Juli wurde das Modell erneut auf der Prodays Paris präsentiert, wo es für seine Auszeichnung mit dem French Design Award und sein erstklassiges Fahrerlebnis positives Feedback von Händlern und Testfahrern erhielt.

    MapFour Roam – Die wichtigsten Highlights

    • Vollgefedertes Trekking-Design mit 100 mm Federweg vorne und 60 mm hinten für mehr Komfort und Stabilität.
    • Smart-System mit GPS-Navigation, Diebstahlschutz, Fahrverfolgung in Echtzeit und anpassbaren Fahrmodi.
    • 100-Nm-Mittelmotor mit Riemenantrieb und Shimano Nexus 5-Nabe für kraftvolle, gleichmäßige und wartungsarme Leistung.
    • 720-Wh-LG-Akku mit einer Reichweite von bis zu 150 km (ECO-Modus) und 2-stündiger Schnellladefunktion.
    • Komplett ausgestattet mit integrierter Beleuchtung, Schutzblechen und einem Gepäckträger für den Weg zur Arbeit, Touren und Abenteuerausflüge.

    Roam markiert den Beginn der Reise von MapFour als eigenständige Marke, deren Ziel es ist, erstklassige Fahrerlebnisse mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Mit Blick auf den Herbst 2026 wird MapFour seine Präsenz in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg durch gemeinschaftliche Radtouren und Partnerschaften mit Outdoor- und Campingmarken weiter ausbauen, um Radfahrern mehr Möglichkeiten zu bieten, die Marke zu erleben, und gleichzeitig das langfristige Wachstum des Händlernetzes zu fördern.

    Angetrieben von der Mission, nachhaltige, wirtschaftliche, gesündere und sorgenfreie Mobilität zu bieten, hat sich MapFour zum Ziel gesetzt, erstklassige und komfortable Fahrerlebnisse für mehr Radfahrer zugänglich zu machen.

    Weitere Informationen zu MapFour Roam sowie zu Partnerschaftsmöglichkeiten finden Sie auf der offiziellen MapFour-Website.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/mapfour-roam-startet-offiziell-und-bringt-premium-trekking-erlebnisse-in-greifbare-nahe-302842636.html




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