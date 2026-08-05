JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und auch der Ausblick könnten für Enttäuschung sorgen, vermutete Sandeep Deshpande in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Highlight des Quartalsberichts seien aber längerfristige Liefervereinbarungen mit Kunden im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Das könne dem Chip-Hersteller auf Jahre hinaus Planbarkeit verschaffen, auch mit Blick auf die Produktionskapazitäten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,45 % und einem Kurs von 61,07EUR auf Tradegate (05. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
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