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    Tradingchance

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    Bayer-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest wieder ihr Jahreshoch bei 53,92 Euro erreichen kann.

    Mit der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) konnten Anleger in der Hoffnung, dass die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten in den USA bald beendet sein könnten, in den vergangenen 12 Monaten 75 Prozent an Kursgewinnen erzielen. Zuletzt zog der Aktienkurs nach guten Quartalszahlen kräftig an. Mit aktuell 49,90 Euro notiert die Aktie allerdings noch immer deutlich unterhalb ihres Jahreshochs vom 3.7.26 bei 53,92 Euro.

    Da die Risiken rund um Glyphosat nun bald beigelegt sein werden und sich die geschäftlichen Perspektiven verbessert hätten, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem von 50 auf 61 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie.  Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest wieder ihr Jahreshoch bei 53,92 Euro erreichen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 50 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 50 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM8YWZ3, wurde beim Aktienkurs von 49,90 Euro mit 0,51 – 0,53 Euro gehandelt.

    Legt die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 53,92 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,74 Euro (+40 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,055 Euro 

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,055 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA8WSG7, wurde beim Aktienkurs von 49,90 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 53,92 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,78 Euro (+86 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,733 Euro  

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,733 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC9UCS7, wurde beim Aktienkurs von 49,90 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 53,92 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,91 Euro (+63 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Bayer-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs Kaufempfehlungen nach Zahlen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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