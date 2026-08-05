DHL Group bleiben unter Rekordhoch und zollen gutem Lauf Tribut

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 56,46 auf Tradegate (05. August 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,92 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 67,39 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -19,79 %/+6,95 % bedeutet.