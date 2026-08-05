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    AKTIE IM FOKUS

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    DHL Group bleiben unter Rekordhoch und zollen gutem Lauf Tribut

    Für Sie zusammengefasst
    • DHL-Aktien verlieren trotz Rückkaufplänen weiter
    • Prognose nach Erhöhung Anfang Juli bestätigt
    • Aktie seit Jahresbeginn fast 22 Prozent im Plus
    AKTIE IM FOKUS - DHL Group bleiben unter Rekordhoch und zollen gutem Lauf Tribut
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sowie US-Zollrückzahlungen haben am Mittwoch die Aktien der DHL Group nicht mehr vorangebracht. Nach ihrem starken Lauf seit Anfang April bis in die Nähe des fünf Jahre alten Rekordhochs aus der Corona-Zeit verloren die Titel am Mittwoch im frühen Handel 1,5 Prozent auf 56,88 Euro. Seit Jahresanfang steht aber ein Plus von fast 22 Prozent zu Buche.

    Die Anfang Juli erhöhte Prognose bestätigte der Logistiker. Mit Blick auf die endgültigen Quartalszahlen verwies Analyst Michael Aspinall von Jefferies auf schwache Vergleichswerte, weshalb das Wachstum nun sehr stark ausgefallen sei./ajx/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 56,46 auf Tradegate (05. August 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 67,39 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -19,79 %/+6,95 % bedeutet.





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