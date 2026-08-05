DAX klettert auf neue Bestmarke, Ölpreis stabilisiert sich, Gold legt zu

Impulse kommen vor allem von einer gut gefüllten heimischen Berichtsagenda:

Die Sommermarkt-Rallye an den europäischen Börsen kennt auch am Mittwoch kein Halten. Nach den beiden starken Vortagen baut der DAX aktuell (Stand: 09:25 Uhr) seine Gewinne um 0,6 Prozent auf 26.370 Punkte aus, ein weiteres Allzeithoch.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gewinner:

Siemens Energy : Dank eines Booms bei Gasturbinen und Transformatoren verzeichnete der Energietechnikkonzern ein Rekordquartal und übertraf die Erwartungen beim bereinigten Ergebnis mit 1,6 Milliarden Euro deutlich. Erstmals seit fast vier Jahren schrieb dabei auch die Windturbinentochter Siemens Gamesa wieder schwarze Zahlen. Die Aktie klettert um 4,2 Prozent.

: Dank eines Booms bei Gasturbinen und Transformatoren verzeichnete der Energietechnikkonzern ein Rekordquartal und übertraf die Erwartungen beim bereinigten Ergebnis mit 1,6 Milliarden Euro deutlich. Erstmals seit fast vier Jahren schrieb dabei auch die Windturbinentochter Siemens Gamesa wieder schwarze Zahlen. Die Aktie klettert um 4,2 Prozent. Fresenius : Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg währungsbereinigt um 10 Prozent auf 719 Millionen Euro. Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller hob seine Jahresgewinnprognose an. Der Aktienkurs schnellte an der DAX-Spitze um 6,2 Prozent hoch.

: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg währungsbereinigt um 10 Prozent auf 719 Millionen Euro. Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller hob seine Jahresgewinnprognose an. Der Aktienkurs schnellte an der DAX-Spitze um 6,2 Prozent hoch. Klöckner & Co: Der Stahlhändler erreichte im zweiten Quartal ein operatives Ergebnis (EBITDA vor Material-Sondereffekten) von 63 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen, büßte durch eine Wertminderung jedoch unterm Strich 268 Millionen Euro ein. Aufgrund geopolitischer Unsicherheiten senkte das Unternehmen seine Auslieferungsprognose für das Gesamtjahr leicht. Der Kurs zieht um 0,2 Prozent an.

Verlierer:

Infineon erzielt Rekordumsatz und erwartet dank KI-Boom ein anhaltend starkes Wachstum. Dennoch kommt es zu Gewinnmitnahmen, die Aktie sackt aktuell am DAX-Ende um 4,8 Prozent ab.

erzielt Rekordumsatz und erwartet dank KI-Boom ein anhaltend starkes Wachstum. Dennoch kommt es zu Gewinnmitnahmen, die Aktie sackt aktuell am DAX-Ende um 4,8 Prozent ab. DHL Group : Der Logistikriese steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 22,37 Milliarden Euro und kurbelte seinen operativen Gewinn (EBIT) um 30 Prozent an. Angesichts der starken Entwicklung wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm um 500 Millionen Euro aufgestockt. Die Aktie verbilligt sich um 1,5 Prozent.

: Der Logistikriese steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 22,37 Milliarden Euro und kurbelte seinen operativen Gewinn (EBIT) um 30 Prozent an. Angesichts der starken Entwicklung wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm um 500 Millionen Euro aufgestockt. Die Aktie verbilligt sich um 1,5 Prozent. Vonovia: Deutschlands größter Immobilienkonzern profitierte im ersten Halbjahr von einer leichten Portfoliowertsteigerung um 1,5 Prozent, musste jedoch aufgrund höherer Finanzierungskosten einen Rückgang beim bereinigten Vorsteuerergebnis um 5,4 Prozent hinnehmen. Die langfristigen Ziele bis 2028 behält Vonovia trotz eines vorsichtigen Marktumfeldes unverändert bei. Die Titel büßen 1,8 Prozent ein.

Der paneuropäische Stoxx 600 zieht aktuell um 0,4 Prozent an. Novo Nordisk hat die Jahresprognose angehoben, Anleger schickten die Aktie dennoch zeitweise mehr als 7 Prozent ins Minus. In Kopenhagen verloren die Titel zu Handelsbeginn rund 4 Prozent.

Vorgaben aus Asien und USA

Die internationalen Rahmenbedingungen liefern kräftigen Rückenwind für die europäischen Märkte. An der Wall Street schlossen die wichtigsten Indizes am Dienstag nach erneuten Allzeithochs im S&P 500 deutlich im Plus. Angetrieben wurde die Zuversicht von weiter nachgebenden Ölpreisen und der Hoffnung auf eine nachlassende US-Inflation. Die positiven Vorgaben aus Übersee schlug am Morgen nahtlos auf die asiatischen Märkte durch, wo Investoren nach den jüngsten Schwankungen wieder auf breiter Front zugriffen.

Asiatische Märkte

An den asiatischen Handelsplätzen erlebten die Indizes am Mittwoch einen regelrechten Kurssprung. In Japan legte der Nikkei 225 um rund 3,7 Prozent zu. Noch deutlicher fiel die Erholung an der Börse in Seoul aus: Der südkoreanische Kospi kletterte um 3,8 Prozent nach oben, nachdem Technologiewerte nach ihrer jüngsten Korrektur wieder kräftig gefragt waren.

US-Indikationen

An den US-Terminmärkten zeigt sich im Vorfeld des regulären Handels ebenfalls ein freundliches Bild. Die Futures auf den S&P 500 legen aktuell um 0,3 Prozent zu, und der Dow Jones Kontrakt wird um rund 0,2 Prozent höher gehandelt. Die Kontrakte auf den technologielastigen Nasdaq 100 gewinnen rund 0,1 Prozent hinzu.

Die nachbörslichen Zahlen aus dem US-Tech-Sektor sind durchwachsen ausgefallen: Der Chiphersteller AMD verlor trotz solider Quartalsergebnisse nachbörslich rund 9 Prozent, und auch die Papiere des Raumfahrt- und KI-Unternehmens SpaceX gerieten aufgrund hoher Investitionskosten unter Druck. Im weiteren Tagesverlauf stehen die Zahlen von Konsumriesen wie Walt Disney und Kraft Heinz im Blickpunkt.

Rohstoffe: Öl und Gold

Die Entspannung an den Energiemärkten hält sich und bleibt einer der Haupttreiber für die freundliche Marktstimmung. Die Nordseesorte Brent erholt sich aktuell um 1,1 Prozent auf etwa 80,30 US-Dollar nach, während das US-Öl WTI bei knapp 76,20 US-Dollar je Barrel 0,4 Prozent höher gehandelt wird.

Der Goldpreis profitierte unterdessen von einem leichten Rückgang bei den Anleiherenditen und kletterte um 1,7 Prozent auf rund 4.225 US-Dollar pro Unze.

Devisen: EUR/USD und Yen

Am Devisenmarkt herrscht am Mittwochmorgen weitgehend Orientierungslosigkeit. Das Währungspaar EUR/USD zeigt sich nahezu unverändert und notiert knapp unter seinem jüngsten Mehrwochenhoch bei etwa 1,1534 US-Dollar. Bei der japanischen Landeswährung zeichnet sich nach den koordinierten Notenbank-Eingriffen der Vorwoche eine vorübergehende Beruhigung ab; der US-Dollar bewegt sich stabil im Bereich von 157,60 Yen.

Bitcoin

Die Kryptowährungen präsentieren sich zur Wochenmitte in einer wackeligen Verfassung. Der Bitcoin fällt aktuell um 0,4 Prozent auf 64.000 US-Dollar. Anleger warten vor weiteren Impulsen nun auf die im Wochenverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie Signale zur künftigen Zinspolitik der Federal Reserve.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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