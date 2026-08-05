SABESP, das Wasser- und Abwasserunternehmen des brasilianischen Bundesstaates São Paulo, gibt die Umsetzung des weltweit größten Internet-of-Things-Projekts (IoT) für ein intelligentes Wassermanagement bekannt. Die Initiative wird in Zusammenarbeit mit Telefonica/Vivo, einem wichtigen Akteur im technologischen Wandel Brasiliens und einem der größten Mobilfunkbetreiber des Kontinents, sowie mit IDEMIA Secure Transactions (IST), einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungs- und Konnektivitätslösungen, umgesetzt und stellt einen bedeutenden Meilenstein im digitalen und ökologischen Wandel des Landes dar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Rahmen dieser 14-jährigen strategischen Partnerschaft werden in São Paulo und São José dos Campos 4,4 Millionen intelligente Wasserzähler sicher vernetzt. Entsprechend der technischen Architektur und den Anforderungen von Sabesp wird das Konnektivitäts-Know-how von Vivo in Kombination mit der sicheren und skalierbaren eSIM-IoT-Technologie von IDEMIA Secure Transactions dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schützen und eine wichtige öffentliche Dienstleistung zu verbessern, indem es SABESP ermöglicht, sein Wasserversorgungsnetz zu optimieren und Leckagen zu erkennen. Die Initiative stellt einen historischen Meilenstein im brasilianischen IoT-Sektor dar.

Durch die Bündelung der umfassenden Konnektivitätskompetenz von Vivo mit der sicheren und skalierbaren eSIM-IoT-Technologie von IDEMIA Secure Transactions gewährleistet das Projekt eine robuste, energieeffiziente und ausfallsichere Konnektivität, selbst in abgelegenen Gebieten. Die Konnektivität basiert auf den eSIMs und der eSIM-IoT-Plattform von IST, die vollständig mit dem neuesten GSMA-Standard SGP.32[1] konform sind und fortschrittliche kryptografische Flexibilität bieten, um eine Zukunftssicherheit für die Post-Quanten-Ära zu gewährleisten.

Die groß angelegte Einführung zeigt, wie das IoT effektiv zur Modernisierung grundlegender Dienstleistungen eingesetzt werden kann, wobei Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung im Mittelpunkt stehen.

„Intelligente Messsysteme ermöglichen SABESP und seinen Kunden einen besseren Überblick über den stündlichen Wasserverbrauch sowie die schnelle Erkennung von Anomalien und Leckagen. Und dank häufigerer und genauerer Wasserbilanzen wird die Verwaltung der Verteilungsnetze effizienter – wesentliche Faktoren in einem Szenario, in dem Brasilien nach wie vor sehr hohe Wasserverlustraten verzeichnet. Diese Transformation bekräftigt das Engagement von Sabesp für einen bewussten Umgang mit Wasser und die Modernisierung der grundlegenden Sanitärversorgung ", sagt Denis MAIA, Geschäftsführer für Kunden und Technologie bei Sabesp.