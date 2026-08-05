Zalando Aktie fällt um -2,25 % - 05.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Sie fällt um -2,25 % auf 24,810€. Der Kursrückgang der Zalando Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,53 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,25 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Zalando Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,57 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -14,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,15 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Zalando um +0,44 % gewonnen.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,25 % 1 Monat -6,15 % 3 Monate +21,57 % 1 Jahr -1,86 %

Informationen zur Zalando Aktie

Stand: 05.08.2026, 09:48 Uhr

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,54 Mrd. € wert.

Eine beeindruckende, Mitte Mai begonnene Kaufwelle endete bei der Zalando-Aktie am Dienstag äußerst abrupt. Auslöser: Eine Quartalsbilanz, die enttäuschte. Doch der Kurs konnte sich recht deutlich vom Tagestief lösen – ein Hoffnungsschimmer, auf den man setzen könnte?

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Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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