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    Besonders beachtet!

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    Zalando Aktie fällt um -2,25 % - 05.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Zalando Aktie bisher Verluste von -2,25 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Besonders beachtet! - Zalando Aktie fällt um -2,25 % - 05.08.2026
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Zalando Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.08.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Sie fällt um -2,25 % auf 24,810. Der Kursrückgang der Zalando Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,53 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,25 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl die Zalando Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,57 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -14,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,15 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Zalando um +0,44 % gewonnen.

    Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,25 %
    1 Monat -6,15 %
    3 Monate +21,57 %
    1 Jahr -1,86 %
    Stand: 05.08.2026, 09:48 Uhr

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,54 Mrd. € wert.

    Zalando: Viel erwartet, wenig bekommen


    Eine beeindruckende, Mitte Mai begonnene Kaufwelle endete bei der Zalando-Aktie am Dienstag äußerst abrupt. Auslöser: Eine Quartalsbilanz, die enttäuschte. Doch der Kurs konnte sich recht deutlich vom Tagestief lösen – ein Hoffnungsschimmer, auf den man setzen könnte?

    RBC stuft Zalando auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der darauf folgende Ausverkauf der Aktien sei überzogen gewesen, schrieb Richard Chamberlain in seinem …

    BERENBERG stuft Zalando auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Anne Critchlow zeigte sich am Dienstagabend zuversichtlich, dass der Online-Modehändler das …

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    Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zalando

    -2,09 %
    -16,48 %
    -8,59 %
    +21,57 %
    -1,86 %
    -18,19 %
    -72,89 %
    -22,49 %
    +7,34 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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