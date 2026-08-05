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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie fällt auf 27,63€ - 05.08.2026

    Am 05.08.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um -1,11 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie fällt auf 27,63€ - 05.08.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.08.2026

    Mit einer Performance von -1,11 % musste die Deutsche Telekom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,11 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Telekom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,66 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +1,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,84 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Plus von 0,00 %.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,09 %
    1 Monat +9,84 %
    3 Monate +2,66 %
    1 Jahr -11,89 %
    Stand: 05.08.2026, 09:49 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Telekom-Aktie und die Hoffnung auf starke Halbjahreszahlen am 6. August; manche fragen, ob kurzfristig 30 Euro erreichbar sind. Als Kurstreiber gilt zudem die Erleichterung über das vorläufige Aus der möglichen T-Mobile-US-Fusion. Diskutiert werden der strategische Nutzen und mögliche Verkauf von T-Mobile US, Schuldenabbau oder Sonderausschüttung sowie SpaceX als potenzieller Wettbewerber. Die Telekom wird teils wegen moderater Ertragskraft und geringer Innovation kritisch bewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,87 Mrd. € wert.

    Gerüchte treiben den Kurs – zu Recht?


    Die Deutschen Telekom-Aktie erholte sich zuletzt sehr stark. Auslöser des Kursanstiegs waren Medienberichte, wonach sich das Management der US-Tochter T-Mobile US gegen eine mögliche Fusion mit der Muttergesellschaft ausgesprochen haben soll. Am Mittwoch notiert die Deutsche Telekom-Aktie aktuell bei 27,70 €. Hier stellt sich die Frage: Ist die bisherige Kursbremse damit entfallen? Fusionspläne könnten vom […] The post Deutsche Telekom-Aktie: Gerüchte treiben den Kurs – zu Recht? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,98 %. ORANGE notiert im Minus, mit -1,18 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,72 %. Telefonica verliert -0,08 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,66 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    -1,40 %
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    +89,29 %
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    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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