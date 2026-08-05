Infineon Technologies Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 05.08.2026

Die Infineon Technologies Aktie notiert aktuell bei 61,22€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,22 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,37 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,86 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Infineon Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,69 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +14,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +72,20 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,22 % 1 Monat -16,38 % 3 Monate +14,69 % 1 Jahr +89,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.08.2026, 09:50 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwächere Entwicklung der Infineon-Aktie gegenüber US-Chipwerten: Tagesgewinne von rund 4 % werden als gering, Rückschläge als besonders heftig wahrgenommen. Uneinigkeit besteht, ob die Erholung eine Bullenfalle oder Trendwende ist; Short-Eindeckungen und positive Microsoft-Zahlen könnten nur kurzfristig gestützt haben. Fundamental sorgen das Ende des KI-Hypes, steigende Chipkapazitäten, mögliche Überangebote und sinkende Margen für Skepsis. Kurse um 30–40 € gelten wieder als interessant, knapp 90 € als überbewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,53 Mrd. € wert.

Gute Vorgaben und kräftige Gewinne an den asiatischen Handelsplätzen treiben den DAX weiter an. Der deutsche Leitindex erreicht ein neues Allzeithoch dank Fresenius und Siemens Energy.

Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon hat am Mittwochmorgen zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt. Am Markt zeigen sich Investoren unbeeindruckt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und auch der Ausblick könnten für Enttäuschung sorgen, vermutete Sandeep Deshpande in …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,38 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -1,30 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,61 %. ON Semiconductor legt um +0,13 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,48 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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