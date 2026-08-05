Bayer Aktie überzeugt mit Kursplus - 05.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von +3,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +1,86 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 49,86€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Bayer einen Gewinn von +30,75 % verbuchen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,05 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bayer eine positive Entwicklung von +31,57 % erlebt.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,95 % 1 Monat -8,05 % 3 Monate +30,75 % 1 Jahr +76,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.08.2026, 09:50 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um solide Halbjahreszahlen 2026: Crop Science und Pharma übertrafen Erwartungen, besonders Nubeqa und Kerendia. Anleger hoffen auf einen besseren Ausblick, die Auflösung von Rückstellungen und Fortschritte beim Glyphosat-Sammelvergleich. Die Aktie gilt mit einem erwarteten KGV von 10,4 als günstig, liegt aber über dem langjährigen Schnitt von 8,4. Trotz rund 27 % Kursplus seit April wird die jüngste Schwäche gegenüber dem DAX diskutiert; Kursziele reichen bis 60 beziehungsweise über 100 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,95 Mrd. € wert.

Der deutsche Aktienmarkt setzte am Dienstag seine Rekordjagd fort. Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus und eine diplomatische Lösung im Iran-Konflikt lieferten Rückenwind. Der DAX stieg um 0,77 Prozent auf 26.202 Punkte und erreichte bei 26.267 Zählern einen Rekord. MDAX und TecDAX gewannen 0,15 respektive 0,76 Prozent. 56 Gewinnern standen 47 Verlierer gegenüber; das Abwärtsvolumen überwog mit 59 Prozent. Der VDAX zog um 0,64 Punkte au...

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 62,50 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Finanzentwicklung der Leverkusener bleibe stark, schrieb James Quigley am Mittwoch im Nachgang guter …

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Risiken rund um Glyphosat seien wohl beherrschbar und die geschäftlichen Perspektiven …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,11 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,14 %. Sanofi verliert -0,27 %

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.