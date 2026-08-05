AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie steigt am 05.08.2026 kräftig

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie konnte bisher um +4,32 % auf 154,40€ zulegen. Das sind +6,40 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie. Nach einem Plus von +5,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 154,40€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AT & S Austria Technologie & Systemtechnik investiert war, konnte einen Gewinn von +53,93 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um +24,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,88 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik um +367,08 % gewonnen.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,51 % 1 Monat -28,88 % 3 Monate +53,93 % 1 Jahr +657,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.08.2026, 09:51 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke, volatile Kurserholung von AT&S und die Reaktion auf anstehende beziehungsweise gute Zahlen. Diskutiert werden stark divergierende Kursziele und Bewertungen: von rund 35 bis 60 Euro als überteuert bis etwa 150 oder 600 Euro. Fundamental sehen Anleger Chancen durch KI, Substrate, volle Kapazitäten, neue Kunden und knappe Lieferketten; zugleich wird auf US-Investoren, Short-Positionen und hohe Kursschwankungen verwiesen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eingestellt.

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,98 Mrd. € wert.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie jetzt kaufen?

Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.