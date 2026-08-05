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    Besonders beachtet!

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    Novo Nordisk Aktie überzeugt mit Kursplus - 05.08.2026

    Am 05.08.2026 ist die Novo Nordisk Aktie, bisher, um +2,39 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Besonders beachtet! - Novo Nordisk Aktie überzeugt mit Kursplus - 05.08.2026
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.08.2026

    Die Novo Nordisk Aktie notiert aktuell bei 39,36 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,39 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,92  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Novo Nordisk Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,36, mit einem Plus von +2,39 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Novo Nordisk einen Gewinn von +1,68 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -13,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -11,41 %.

    Novo Nordisk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,14 %
    1 Monat -10,96 %
    3 Monate +1,68 %
    1 Jahr -8,46 %
    Stand: 05.08.2026, 09:51 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang auf etwa 38 Euro und den Bruch der 200-Tage-Linie bei rund 39,60 Euro. Einige sehen darin eine Kaufgelegenheit und erwarten kurzfristig eine Erholung bis 50 Euro; verwiesen wird auf höheren Hochs, höheren Tiefs und ein Golden Cross. Fundamental werden starke Quartalszahlen, kräftiges Pillenwachstum und eine angehobene Prognose betont. Belastend wirken der erwartete Gewinnrückgang, eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung und mögliche Impulse von Eli Lilly.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 134,22 Mrd. € wert.

    Selbst starke Zahlen retten Novo Nordisk nicht mehr


    Die neue Abnehm-Pille galt als Hoffnungsträger im Kampf gegen Eli Lilly. Jetzt reicht selbst ein klarer Zahlenbeat nicht, um den Kursrutsch zu stoppen.

    Frische Zahlen von Ebay, Eli Lilly, Allstate, Infineon, Novo Nordisk, Disney


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    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    +3,00 %
    -13,14 %
    -10,96 %
    +1,68 %
    -8,46 %
    -45,58 %
    -5,29 %
    +58,33 %
    +2.263,88 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
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