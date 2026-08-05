Booking Holdings Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 05.08.2026

Mit einer Performance von +5,73 % konnte die Booking Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Booking Holdings Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 178,00€, mit einem Plus von +5,73 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Booking Holdings investiert war, konnte einen Gewinn von +25,16 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Booking Holdings Aktie damit um +1,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,66 %. Im Jahr 2026 gab es für Booking Holdings bisher ein Minus von -3,46 %.

Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,99 % 1 Monat +9,66 % 3 Monate +25,16 % 1 Jahr -6,65 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Stand: 05.08.2026, 09:52 Uhr

Es gibt 775 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 137,42 Mrd. € wert.

Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.