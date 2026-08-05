Entgegen der Ankündigung wird es heute keinen Deal zwischen Trump und dem Iran zur Straße von Hormus geben - auch wenn die Märkte diese Fake News einpreisen! Die US-Indizes auf Allzeithoch (ausser dem Nasdaq 100), steigende asiatische Märkte, Gold und Silber steigen - ein Deal scheint vollständig eingepreist! Nun aber dementiert der Iran energisch und droht mit Beschießung von Schiffen in der Straße von Hormus (wenn diese vor der Oman-Küste fahren) - und Trump spricht nun plötzlich von den "nächsten 48 Stunden". Also so oder so doch kein Deal heute? Vielmehr schraubt der Iran nun seine Forderungen nach oben - und diese Forderungen sind für Trump keinesfalls annehmbar. Wie reagieren die Märkte, wenn die Fake News über den Deal in sich zusammen fallen?

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Das Video "Trump, Iran: Die Fake News-Rally - warum es heute keinen Deal gibt!" sehen Sie hier..