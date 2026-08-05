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    Trump, Iran: Die Fake News-Rally - warum es heute keinen Deal gibt!

    Die US-Indizes auf Allzeithoch (ausser dem Nasdaq 100), steigende asiatische Märkte, Gold und Silber steigen - ein Deal scheint vollständig eingepreist!

    Entgegen der Ankündigung wird es heute keinen Deal zwischen Trump und dem Iran zur Straße von Hormus geben - auch wenn die Märkte diese Fake News einpreisen!  Die US-Indizes auf Allzeithoch (ausser dem Nasdaq 100), steigende asiatische Märkte, Gold und Silber steigen - ein Deal scheint vollständig eingepreist! Nun aber dementiert der Iran energisch und droht mit Beschießung von Schiffen in der Straße von Hormus (wenn diese vor der Oman-Küste fahren) - und Trump spricht nun plötzlich von den "nächsten 48 Stunden". Also so oder so doch kein Deal heute? Vielmehr schraubt der Iran nun seine Forderungen nach oben - und diese Forderungen sind für Trump keinesfalls annehmbar. Wie reagieren die Märkte, wenn die Fake News über den Deal in sich zusammen fallen?

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    Das Video "Trump, Iran: Die Fake News-Rally - warum es heute keinen Deal gibt!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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