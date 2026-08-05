Börsenstart Europa - 05.08. - FTSE Athex 20 stark +1,29 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.657,59 PKT und fällt um -0,26 %. Top-Werte: Wacker Chemie +4,50 %, Aurubis +1,93 %, HENSOLDT +1,91 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -2,69 %, AUTO1 Group -2,66 %, Nordex -2,39 %

Der DAX steht aktuell (09:59:46) bei 26.296,46 PKT und fällt um -0,14 %. Top-Werte: Bayer +3,41 %, Fresenius +2,84 %, Beiersdorf +2,23 % Flop-Werte: Infineon Technologies -5,91 %, Zalando -2,24 %, DHL Group -2,16 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:21) bei 3.975,27 PKT und fällt um -0,73 %.

Top-Werte: HENSOLDT +1,91 %, Elmos Semiconductor +1,68 %, Verbio +1,67 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -5,91 %, SMA Solar Technology -2,48 %, Nordex -2,39 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.497,45 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Bayer +3,41 %, Banco Santander +1,68 %, TotalEnergies +1,30 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -5,91 %, Nordea Bank Abp -2,20 %, DHL Group -2,16 %

Der ATX steht bei 6.684,30 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,80 %, Lenzing +4,36 %, Palfinger +1,31 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -2,35 %, Andritz -1,38 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,77 %

Der SMI steht bei 14.486,73 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: Sika +0,91 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,32 %, UBS Group +0,26 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,14 %, Holcim -0,91 %, Lonza Group -0,70 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.673,35 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: TotalEnergies +1,30 %, Thales +1,28 %, Euronext +1,14 %

Flop-Werte: Hermes International -1,90 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,71 %, EssilorLuxottica -1,52 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.685,00 PKT und steigt um +1,29 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +4,51 %, Coca-Cola HBC +3,73 %, Public Power +2,41 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,13 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,79 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,57 %