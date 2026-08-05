BERENBERG stuft Siemens Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe einen rekordhohen Auftragseingang verzeichnet, schrieb Richard Dawson in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von der Nachfrage nach Gasturbinen, hier liege der Auftragseingang um 6,4 Prozent über dem Konsens./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 154,8EUR auf Tradegate (05. August 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Dawson

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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