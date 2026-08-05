SAP-Chef zu KI-Umbau
'Wollen uns alle schlagen'
- Klein fordert bei SAP mehr Tempo bei eigener KI
- SAP muss KI für Geschäftsprozesse schnell liefern
- KI-Umbau gilt als größer als der Wechsel zur Cloud
WALLDORF (dpa-AFX) - SAP -Chef Christian Klein hat bei der Entwicklung eigener Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) Tempo gefordert. "Ich spüre den Druck", sagte Klein der "Süddeutschen Zeitung". Wenn das eigene KI-Werkzeug Geschäftsprozesse nicht besser verstehe als ein KI-Agent, den man mit Anthropic - einem US-KI-Unternehmen - baut, dann habe SAP ein Problem. "Wir müssen schnell agieren, niemand in den USA oder China wartet auf uns. Sie wollen uns alle schlagen", sagte Klein.
Die SAP-Aktie ist in den vergangenen eineinhalb Jahren abgestürzt. Klein sagte, das freue ihn natürlich nicht, jedoch müsse man ein bisschen relativieren. Hier werde aktuell eine ganze Branche infrage gestellt. Die große Frage sei, ob sich die Softwarebranche behaupten kann oder KI-Agenten neuer Anbieter die Software ersetzen.
Klein: "Eine sehr, sehr große Transformation"
"Wie viele andere auch müssen wir bei SAP jetzt beweisen, dass wir KI liefern können", sagte Klein. Eine KI, die Geschäftsprozesse verstehe. Er sei da sehr zuversichtlich, allerdings bedeute das für SAP auch "eine sehr, sehr große Transformation". Der KI-Umbau sei noch größer als der Schwenk zur Cloud-Software.
Mit dem Cloud-Umbau verfolgte SAP in den letzten Jahren das Ziel, dass die Programme nicht mehr lokal auf den Servern der Kunden laufen, sondern über das Netz genutzt werden. Die Kunden sollen statt hoher Einmalzahlungen lieber im Abo für die Software bezahlen. Dafür können sie dann einfacher und schneller Updates erhalten, zum Beispiel bei neuen KI-Anwendungen.
Der Softwarehersteller aus Walldorf in Baden-Württemberg ist für seine Software zur Unternehmenssteuerung bekannt. Ob Finanzen, Personal, Fertigung, Vertrieb oder Beschaffung - die Geschäftsprozesse können darüber abgebildet werden./rwi/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 168,5 auf Tradegate (05. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +8,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,98 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 207,37 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -2,67 %/+27,60 % bedeutet.
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Zuletzt, am Freitag, war in den USA Cloudtag. Heißt, die Ergebnisse wurden abgeklopft in Richtung Cloud; ob Cloud Gewinne produzieren kann; ob AI Gewinne machen kann. Entsprechend knallten Amazon und Alpabet durch die Decke. Cloud? Da war doch was. Ja, SAP hatte im letzten Quartalsbericht unterstrichen, dass die Cloudsparte lukrativ ist. Es scheint, dass SAP im Glanz dieses Glückes nach den Sternen greift; nüchtener nach der 200er, die aber aktuell immer noch nach unten gerichtet ist.
SAP ist für mich einer der Top Picks für 2027.
Ganz im Gegenteil: SAP entwickelt sich durch den exklusiven Zugriff auf operative Unternehmensdaten, das Logik-Gehirn von Giotto.ai, die statistische Aufarbeitung von Prior Labs und die heterogene Datenintegration durch Dremio zur zentralen Infrastruktur für angewendete KI und autonome Geschäftsentscheidungen in der globalen Wirtschaft.
JPMorgan Chase ist die grösste Bank der USA und das unangefochtene Schwergewicht im globalen Finanzsektor.
SAP stützt die Finanzierung ihrer KI-Zukäufe und Aktienrückkäufe flankierend durch eine 3,5-Milliarden-Euro-Anleihe ab – wobei nur ein Teil davon für die Akquisitionen von Prior Labs und Dremio vorgesehen ist –, schützt dank eines robusten freien Cashflows aber ihre erstklassige Bilanzstabilität – ganz im Gegensatz zu Oracle, deren massive Netto-Neuverschuldung für physische Rechenzentren das Kreditrating haarscharf vor das Junk-Niveau gedrückt hat.
Giotto.ai ist ein Schweizer KI-Startup und Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, das sich auf extrem kompakte, hocheffiziente KI-Modelle für komplexes logisches Denken spezialisiert hat, die auf einer einzigen GPU laufen, was die Inferenzkosten massiv senkt und die volle Datensouveränität direkt im eigenen Unternehmen ermöglicht.
Leute, lasst doch diesen Unsinn. Bringt lieber sachliche Informationen und fundierte Argumente statt solcher Pauschalparolen. Die Börse ist kein Automat, der jeden Tag nach demselben Muster läuft.