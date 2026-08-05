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    SAP-Chef zu KI-Umbau

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    'Wollen uns alle schlagen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Klein fordert bei SAP mehr Tempo bei eigener KI
    • SAP muss KI für Geschäftsprozesse schnell liefern
    • KI-Umbau gilt als größer als der Wechsel zur Cloud
    SAP-Chef zu KI-Umbau - 'Wollen uns alle schlagen'
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    WALLDORF (dpa-AFX) - SAP -Chef Christian Klein hat bei der Entwicklung eigener Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) Tempo gefordert. "Ich spüre den Druck", sagte Klein der "Süddeutschen Zeitung". Wenn das eigene KI-Werkzeug Geschäftsprozesse nicht besser verstehe als ein KI-Agent, den man mit Anthropic - einem US-KI-Unternehmen - baut, dann habe SAP ein Problem. "Wir müssen schnell agieren, niemand in den USA oder China wartet auf uns. Sie wollen uns alle schlagen", sagte Klein.

    Die SAP-Aktie ist in den vergangenen eineinhalb Jahren abgestürzt. Klein sagte, das freue ihn natürlich nicht, jedoch müsse man ein bisschen relativieren. Hier werde aktuell eine ganze Branche infrage gestellt. Die große Frage sei, ob sich die Softwarebranche behaupten kann oder KI-Agenten neuer Anbieter die Software ersetzen.

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    Klein: "Eine sehr, sehr große Transformation"

    "Wie viele andere auch müssen wir bei SAP jetzt beweisen, dass wir KI liefern können", sagte Klein. Eine KI, die Geschäftsprozesse verstehe. Er sei da sehr zuversichtlich, allerdings bedeute das für SAP auch "eine sehr, sehr große Transformation". Der KI-Umbau sei noch größer als der Schwenk zur Cloud-Software.

    Mit dem Cloud-Umbau verfolgte SAP in den letzten Jahren das Ziel, dass die Programme nicht mehr lokal auf den Servern der Kunden laufen, sondern über das Netz genutzt werden. Die Kunden sollen statt hoher Einmalzahlungen lieber im Abo für die Software bezahlen. Dafür können sie dann einfacher und schneller Updates erhalten, zum Beispiel bei neuen KI-Anwendungen.

    Der Softwarehersteller aus Walldorf in Baden-Württemberg ist für seine Software zur Unternehmenssteuerung bekannt. Ob Finanzen, Personal, Fertigung, Vertrieb oder Beschaffung - die Geschäftsprozesse können darüber abgebildet werden./rwi/DP/men

    SAP

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 168,5 auf Tradegate (05. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +8,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 207,37 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -2,67 %/+27,60 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs steigenden Cloud-Umsatz von 6,28 Mrd. Euro, die profitable Cloudsparte sowie KI-Partnerschaften und Zukäufe als Fundament für weiteres Wachstum. Befürworter sehen einen tiefen Burggraben, starke Kundenbasis und Aufwärtspotenzial. Andere verweisen auf Unsicherheit für die nächsten Jahre und vergleichen SAP mit Oracle. Technisch gilt der jüngste Anstieg als überhitzt; eine Korrektur bis etwa 140 Euro oder ein Test der 200-Tage-Linie wird für möglich gehalten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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