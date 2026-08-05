'Wollen uns alle schlagen'

SAP ist für mich einer der Top Picks für 2027.

Das der Kurs jetzt schon anzieht überrascht mich aber doch ein wenig.





Zum einten gibt es kaum ein Unternehmen auf diesem Planeten mit einem so tiefen Burggraben wie SAP,

wer glaubt das irgendein daher gelaufenes KI-Start-up in SAPS Kerngeschäft eindringen kann unterliegt einem

sehr grossen Irrtum.





Ganz im Gegenteil: SAP entwickelt sich durch den exklusiven Zugriff auf operative Unternehmensdaten, das Logik-Gehirn von Giotto.ai, die statistische Aufarbeitung von Prior Labs und die heterogene Datenintegration durch Dremio zur zentralen Infrastruktur für angewendete KI und autonome Geschäftsentscheidungen in der globalen Wirtschaft.





SAP hat nicht nur einen so richtig tiefen Burggraben, sondern ist wirklich System relevant.





Beim S&P 500 sind es >90% die auf SAP setzen und bei den 100 grössten US Unternehmen sind es 99%









Einige Beispiele:

JPMorgan Chase ist die grösste Bank der USA und das unangefochtene Schwergewicht im globalen Finanzsektor.

Der Finanzriese bewegt täglich das astronomische Volumen von mehr als 12 Billionen US-Dollar.





Die umfassende Modernisierungspartnerschaft zwischen der grössten US-Bank und SAP besteht offiziell seit Mai 2026





JPMorgan nutzt RISE with SAP in der Cloud, um sein gesamtes globales Hauptbuch (General Ledger)

absolut ausfallsicher zu steuern und zu bilanzieren

Auch sollen dann Joule KI-Agenten zum Beispiel die gigantischen Datenströme scannen und Buchungsfehler vollautomatisch abfangen,

bevor sie wirksam werden.

Die Zahlungskanäle der Bank sind nahtlos in die SAP-Systeme weltweiter Großkonzerne eingebettet,

was internationale Transaktionen in Echtzeit ermöglicht.





Auch ist anzumerken das die Steuerung des JPMorgan-Hauptbuchs für SAP der absolute Ritterschlag ist und beweist: Kein Geschäft ist zu gross oder zu komplex.





Man muss nur die Augen öffnen und die fehlenden Puzzleteile erkennen.

Die Übernahmen von Prior Labs und Dremio sowie die frische KI-Allianz mit Giotto.ai sind präzise die Puzzleteile die noch fehlten.





SAP stützt die Finanzierung ihrer KI-Zukäufe und Aktienrückkäufe flankierend durch eine 3,5-Milliarden-Euro-Anleihe ab – wobei nur ein Teil davon für die Akquisitionen von Prior Labs und Dremio vorgesehen ist –, schützt dank eines robusten freien Cashflows aber ihre erstklassige Bilanzstabilität – ganz im Gegensatz zu Oracle, deren massive Netto-Neuverschuldung für physische Rechenzentren das Kreditrating haarscharf vor das Junk-Niveau gedrückt hat.









Kurze Erklärung.

Giotto.ai ist ein Schweizer KI-Startup und Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, das sich auf extrem kompakte, hocheffiziente KI-Modelle für komplexes logisches Denken spezialisiert hat, die auf einer einzigen GPU laufen, was die Inferenzkosten massiv senkt und die volle Datensouveränität direkt im eigenen Unternehmen ermöglicht.





Weitere Beispiele:





Lockheed Martin

Lockheed Martin migriert bis 2029 seine vier Geschäftsbereiche und die F-35-Lieferkette auf die SAP S/4HANA Cloud

Lockheed Martin F-35 Lightning II









Oder das Pentagon

SAP NS2 hat im September 2025 einen 10-Jahres-Vertrag über 1 Milliarde US-Dollar mit dem Pentagon abgeschlossen, um die Logistik- und Finanzdaten der US-Armee in eine sichere SAP-Cloud (RISE with SAP) zu verlagern.







