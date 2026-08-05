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    AKTIE IM FOKUS

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    Basler fallen deutlich zurück - Wachstum wird hinterfragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Basler-Aktien verlieren nach Fehlausbruch 5,5%
    • Abwärtstrend seit Ende Juni bleibt ungebrochen
    • Prognose angehoben, Lieferengpässe bremsen Wachstum
    AKTIE IM FOKUS - Basler fallen deutlich zurück - Wachstum wird hinterfragt
    Foto: Basler AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Basler haben am Mittwoch nach einem Fehlausbruch zum Xetra-Start zuletzt 5,5 Prozent verloren. Damit scheiterten sie daran, ihren seit Ende Juni gültigen Abwärtstrend zu brechen. Ende Juni waren Basler nach steiler Rally wieder in den SDax der kleineren Börsentitel aufgestiegen, hatten anschließend einen Teil der Rally korrigiert.

    Der Bildverarbeitungsspezialist hatte am Vorabend nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr erneut die Prognose erhöht. Ein Händler merkte am Morgen vor dem Xetra-Start aber bereits an, dass sich die Erwartungen der Analysten schon am oberen Ende der neuen Prognose bewegten und somit anfänglicher Kurszuwachs schnell nachlassen könnte.

    Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies schrieb: Die starke Nachfrage bei Basler ziehe immer noch an. Derweil bremse das Angebot das Wachstum aber immer deutlicher. Mit dem Absatz komme Basler dem Auftragsbestand nicht mehr hinterher. Zwar sei selbst das obere Ende der neuen Zielspanne noch zu konservativ, doch die Lieferkettenrisiken rückten in den Fokus./ajx/jha

    Basler

    -9,44 %
    +9,52 %
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    +21,05 %
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    +69,77 %
    -27,47 %
    +374,19 %
    +155,86 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie

    Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,15 % und einem Kurs von 24,80 auf Tradegate (05. August 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um +9,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Basler bezifferte sich zuletzt auf 781,20 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Basler Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -14,11 %/+26,79 % bedeutet.





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