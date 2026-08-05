JPMorgan belässt Vonovia nach Zahlen auf 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 21,30 auf Tradegate (05. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,83 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +21,44 %/+58,80 % bedeutet.