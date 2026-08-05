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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Vonovia nach Zahlen auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Vonovia weiter auf Overweight
    • Kursziel bleibt für Vonovia bei 34,50 Euro
    • Ergebnisprognosen 2026 und 2028 bestätigt
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Vonovia nach Zahlen auf 'Overweight'
    Foto: 1187094003

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das Vermietungsgeschäft des Wohnimmobilienkonzerns überzeuge nach wie vor, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung zum Halbjahresbericht. Zudem habe Vonovia alle Ergebnisprognosen 2026 und 2028 bestätigt. Das Verkaufsumfeld bleibe allerdings herausfordernd./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 21,30 auf Tradegate (05. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,83 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +21,44 %/+58,80 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 34,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,50, was eine Steigerung von +61,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovias Halbjahreszahlen: Das bereinigte EBITDA stieg dank höherer Mieten und Value-add um 2,4 %, die Jahresziele wurden bestätigt. Belastend wirkt der um knapp 5 % gesunkene bereinigte Aktionärsgewinn infolge höherer Finanzierungskosten; Anleger hoffen auf eine stabile Dividende. Diskutiert werden zudem vorsichtigeres Mietwachstum, mögliche Immobilienabwertungen, eine günstige Substanzbewertung und Chancen auf einen Anstieg von etwa 20 auf 24 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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