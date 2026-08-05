ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Vonovia nach Zahlen auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Vonovia weiter auf Overweight
- Kursziel bleibt für Vonovia bei 34,50 Euro
- Ergebnisprognosen 2026 und 2028 bestätigt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das Vermietungsgeschäft des Wohnimmobilienkonzerns überzeuge nach wie vor, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung zum Halbjahresbericht. Zudem habe Vonovia alle Ergebnisprognosen 2026 und 2028 bestätigt. Das Verkaufsumfeld bleibe allerdings herausfordernd./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 21,30 auf Tradegate (05. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,83 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +21,44 %/+58,80 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 34,50 Euro
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Heute wieder nachgekauft.
Werkswohnungen sind doch derzeit ein zusätzlicher Klotz am Bein.
Da braucht die EZB nichts machen.