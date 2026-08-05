JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Der Handelskonzern habe niedrige Erwartungen erfüllt, schrieb Borja Olcese in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das laufende Geschäftsjahr bleibe aber eine Herausforderung. Mit Blick auf die Prognosen des Unternehmens und die Markterwartungen nähmen die Risiken zu./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 34,36EUR auf Tradegate (05. August 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 24,07
Kursziel alt: 24,07
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 24,07
Kursziel alt: 24,07
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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