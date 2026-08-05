JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Vergleichswerte der Jahre 2024/2025 seien sehr schwach gewesen, deshalb nun das starke Wachstum des Logistikkonzerns, gab der Experte zu bedenken./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 56,28EUR auf Tradegate (05. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 52
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