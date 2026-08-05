Novo Nordisk geraten unter Druck

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 39,56 auf Tradegate (05. August 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -13,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 134,06 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,14DKK. Von den letzten 7 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +536,86 %/+745,75 % bedeutet.