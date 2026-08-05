AKTIE IM FOKUS
Novo Nordisk geraten unter Druck
- Novo-Nordisk-Aktie fällt nach Quartalszahlen
- UBS sieht bereinigten Umsatz weniger stark
- Wegovy-Absatz und CagriSema-Studie enttäuschen
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Aktien von Novo Nordisk sind nach Quartalszahlen im frühen Handel am Mittwoch unter Druck geraten. Zuletzt verlor der Wert vier Prozent. Die Aktie setzte damit ihre Ende Juli eingeleitete Abwärtsbewegung fort.
Die Analysten der UBS merkten an, dass die Zahlen zum zweiten Quartal besser wirkten, als sie tatsächlich seien. Bei genauerem Hinsehen zeige sich, dass der um Sondereffekte bereinigte Umsatz nicht ganz so stark gewesen sei. Der Absatz der Abnehmpille Wegovy habe sogar leicht unter den Erwartungen gelegen. Zudem seien Studienergebnisse des Kombinationspräparats CagriSema zur Behandlung von Diabetis enttäuschend ausgefallen. Damit hinterlasse der Quartalsbericht bestenfalls einen durchwachsenen Eindruck./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 39,56 auf Tradegate (05. August 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -13,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 134,06 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,14DKK. Von den letzten 7 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +536,86 %/+745,75 % bedeutet.
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Klumpenrisiko ist soweit richtig
Es ist einfach nur noch zum kopfschütteln was für persönlichen Befindlichkeiten hier ausgetragen werden, anstatt eine vernünftige Diskussion zu führen...