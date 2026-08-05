Beiersdorf machen jüngsten Kursrutsch teils wett

Ja, man wird hier ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aktuell durchlebt Beiersdorf eine Wachstumsdelle und muss eine abflachende EBIT-Rendite verkraften. Allerdings kann dafür der geneigte Anleger aktuell eine Beiersdorf zum 10-Jahres-Low zu um 71 € kaufen. Damit ist dann auch gleich eine Dividendenrendite von 1,4% verbunden, das die mögliche Wartezeit bis zu erholten Kursen um die 100 € etwas versüßen wird; vorausgesetzt man glaubt an die Wiederaufnahme des operativen Wachstumspfads - zumindest wie es die bestätigte Prognose 2026 vorsieht.





Auch nicht zu verachten, ist der noch zu erwartende Kaufimpuls des schon beschlossenen Aktienrückkaufprogramms (ARP) von immerhin einer 3/4 Milliarde €. Dafür wird Beiersdorf rund 10.000.000 Aktienstücke in den kommenden Monaten nach Start vom Markt nehmen. Wenn das ARP vollständig ausgeführt werden sollte, dann wird allein durch diese Maßnahme das Ergebnis pro Aktie um mehr als 4% [10 Mio. Rückkaufvolumen / 242 Mio. ausstehende Aktien] steigen.





Und dann ist da noch der Hauptaktionär:





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Der Hauptaktionär hat bislang noch nie verkauft, sondern über Jahrzehnte nur hinzugekauft. Folglich wird das ARP sich aus dem Free Float bedienen müssen, sodass Angebot und Nachfrage für den weiteren Kursverlauf sorgen werden.