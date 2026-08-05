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    AKTIE IM FOKUS

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    Beiersdorf machen jüngsten Kursrutsch teils wett

    Für Sie zusammengefasst
    • Beiersdorf holen Verluste vom Wochenanfang auf
    • Umsatzprognose lässt den Kurs erneut einbrechen
    • Marketingoffensive soll Niveas Markenwert stärken
    AKTIE IM FOKUS - Beiersdorf machen jüngsten Kursrutsch teils wett
    Foto: Beiersdorf AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beiersdorf haben am Mittwoch nach endgültigen Halbjahreszahlen einen Teil ihrer hohen Verluste vom Wochenanfang aufgeholt. Mit in der Spitze 81,90 Euro kamen sie nahe an das Kursniveau vom Montag heran, ehe eine Senkung der Umsatzprognose den Kurs hatte einbrechen lassen. Zuletzt gewannen Beiersdorf noch 2,4 Prozent auf gut 80 Euro.

    Die Margenziele für das Gesamtjahr signalisierten für das zweite Halbjahr einen deutlichen Rückgang, analysierte Thomas Wissler von MWB Research am Mittwoch. Seiner Ansicht nach geht diese Margenkorrektur auf eine gezielte Marketingoffensive in Höhe von 100 Millionen Euro im zweiten Halbjahr zurück, mit der ein 18-monatiger Sanierungsplan für die Marke Nivea finanziert werden soll. Den Markenwert wieder aufzubauen zulasten kurzfristiger Margen sei strategisch vernünftig./ajx/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 79,84 auf Tradegate (05. August 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -1,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 19,26 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -12,39 %/+18,90 % bedeutet.





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