Trident Resources veröffentlicht Explorations-Update zu den La Ronge Gold Belt Properties und beauftragt Beratungsfirma für die Einbindung der indigenen Bevölkerung

Vancouver, BC, 5. August 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSXV: ROCK ) (OTCQB: TRDTF ) (FWB: 6BP0 ) („Trident“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über den aktuellen Stand der Bohr- und Felderkundungsprogramme in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten im Norden von Saskatchewan – den La Ronge Gold Belt Properties (LRGB) – zu informieren und die Beauftragung der Beratungsfirma T Global Consulting Services bekannt zu geben, die das Unternehmen bei seinen Initiativen zur Einbindung der indigenen Bevölkerung und Communities in der Region unterstützen soll.

Regionale Karte mit Projektstandorten von Trident:

https://www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-projec ...

Updates zum Bohrprogramm bei Contact Lake:

Im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms bei Contact Lake wurden neun (9) Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.500 m abgeteuft. Die Analyseergebnisse stehen noch aus. Geplant sind insgesamt 20.000 m Bohrungen in rund 35 Bohrlöchern. Das Programm baut auf den erfolgreichen Bohrphasen im Herbst 2025 und Winter 2026 auf, die bedeutende hochgradige Goldvorkommen zutage förderten und das Ausmaß und Potenzial des Systems Contact Lake bestätigten. Das Unternehmen ist mit den bisherigen Fortschritten und den sichtbaren Anzeichen einer Mineralisierung in der Tiefe im Zuge der Sommerbohrungen sehr zufrieden.

Karte mit Konzessionsgebieten am Contact Lake:

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/maps/contact-lake-prope ...

Die Hauptzone (BK1) und die Südwestzone (BK2) repräsentieren ehemalige Produktionsstätten mit hochgradigen Vorkommen der historischen Goldmine Contact Lake, die in den 1990er Jahren im Besitz der Firma Cameco war und auch von dieser betrieben wurde. Anfang dieses Jahres stieß Trident bei Bohrungen in der Zone BK3 auf eine hochgradige Goldmineralisierung. Vor kurzem wurden dann in der Scherungszone Bakos, dem Hauptmineralisierungsgebiet bei Contact Lake, vielversprechende Zonen in Tiefen von über 800 m durchteuft. Die nächste Phase des Bohrprogramms Sommer/Herbst 2026 konzentriert sich auf die Entdeckung neuer Goldvorkommen in der Tiefe unterhalb der Zone BK1, die Erweiterung der Mineralisierung entlang des Streichens in der Zone BK2 in südwestlicher Richtung sowie die Erkundung der Kontinuität hochgradiger Goldvorkommen zwischen den Zonen BK1 und BK3 in nordöstlicher Richtung.

Explorationsstrategie auf Distriktebene:

Trident hat die Absicht, seine Projekte im noch wenig explorierten Goldgürtel La Ronge durch gezielte Bohrungen, Prospektionen, obertägige Probenahmen und geophysikalische Messungen weiter auszubauen, um das immense Potenzial dieses aufstrebenden goldreichen Distrikts zu erschließen.

Tridents 98.700 Hektar großes Konzessionspaket innerhalb des Goldgürtels La Ronge ist strategisch günstig gelegen und dürfte zahlreiche Mineralvorkommen abdecken, die mit der aussichtsreichen Grenzzone zwischen den lithostrukturellen Domänen La Ronge und Kisseynew in Verbindung stehen. Dieses attraktive Explorationsziel bildet die Grundlage der Explorationsstrategie von Trident.

Bodenprobenahmen bei Contact Lake und im Zielgebiet Preview:

Neben dem Bohrprogramm im Bereich der Lagerstätte Contact Lake führt Trident auch noch umfangreiche regionale Bodenprobenahmen bei Contact Lake und im angrenzenden Zielgebiet Preview durch, das 2,5 km südöstlich auf einer parallel verlaufenden Scherungszone liegt. Bislang wurden 5.700 Bodenproben entnommen und zur Analyse eingesandt; insgesamt sind 9.000 Proben geplant.

Die Bodenprobenahme deckt ein vielversprechendes und bisher wenig exploriertes Gebiet unmittelbar südwestlich der Lagerstätte Contact Lake ab, wo die Scherungszonen Bakos und Keya aufeinandertreffen. Im Zielgebiet Preview wird ein Bodenraster aus 2.500 Proben wertvolle Oberflächendaten entlang des Preview-Trends zwischen den Lagerstätten Preview SW und Preview North liefern. Für beide Lagerstätten liegen bereits Mineralressourcenschätzungen vor.

Regionale Feldexploration:

Zusätzlich zu den Bodenprobenahmen wird Trident Prospektionsarbeiten in der Region durchführen, um mehrere dokumentierte Goldvorkommen im gesamten Konzessionspaket der LRGB Properties zu evaluieren und Bohrziele für die nächste Zeit zu definieren. Trident plant außerdem eine umfassende luftgestützte geophysikalische Magnetik- und Radiomagnetikmessung über dem Gelände des Konzessionsgebiets Reindeer, das sich noch im Frühstadium der Erschließung befindet und zu beiden Seiten der nördlichen Ausdehnung der wichtigen lithostrukturellen Grenzformation La Ronge-Kisseynew erstreckt.

„Dieses Sommer- und Herbstprogramm ist ein entscheidender Schritt zum weiteren Ausbau der Lagerstätte Contact Lake“, so Jonathan Wiesblatt, CEO von Trident Resources. „Wir bohren nicht nur, um die Funde von Cameco aus den letzten Jahrzehnten zu erweitern, sondern erkunden auch neue Ziele, wie etwa die Ausläufer in der Tiefe und entlang des Streichens in den Zonen BK1 und BK2 sowie die Kontinuität zwischen BK1 und BK3, um ein wesentlich größeres Mineralisierungssystem unter einer stillgelegten Mine mit nach wie vor beträchtlichen Goldvorkommen im Boden zu definieren.“

„Nach Abschluss dieses Programms wird Trident seit seiner Gründung vor nur 16 Monaten über 40.000 Meter Bohrungen im Goldgürtel La Ronge absolviert haben. Dieses Tempo zeugt sowohl von der Qualität unserer Liegenschaften als auch von unserem Glauben an diesen Distrikt. Mit bereits vorhandenen globalen Ressourcen von über 2,0 Millionen Unzen außerhalb des Zielgebiets Contact Lake und einer soliden Finanzlage, die eine Finanzierung aller Explorationspläne im Jahr 2026 ermöglicht, ist Trident bestens aufgestellt, um die Vision der Erschließung eines neuen kanadischen Golddistrikts weiter zu verfolgen.“

„Wir sind überzeugt, dass Contact Lake nur ein Teil eines weitaus größeren chancenreichen Gebiets darstellt. Unser Ziel ist es, Trident als regionales Explorationsunternehmen in diesem aufstrebenden neuen Goldbergbaugebiet Kanadas zu etablieren, das über ein geologisches Potenzial verfügt, das mit Red Lake, Abitibi und dem Golden Triangle vergleichbar ist. Der Goldgürtel La Ronge ist noch weitgehend unterexploriert, und wir wollen jenes Unternehmen sein, das dieses Potenzial auf Distriktebene erschließt.“

Karte mit Standorten des Bodenrasters:

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/Soil-Grids-2026.p ...

Einbindung der indigenen Bevölkerung und Communities:

Trident hat die Firma T Global Consulting Services („TGC“), ein indigen geführtes Beratungsunternehmen mit Sitz im Norden der Provinz Saskatchewan, mit der Umsetzung seiner Strategie zur Einbindung der Communities und indigenen Bevölkerungsgruppen beauftragt. TGC wird von der Gründerin und Hauptberaterin Tia Watt geleitet, die Mitglied der Lac La Ronge Indian Band ist und über umfassende Kenntnisse der Communities in Nordsaskatchewan sowie langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Unternehmertum und Community-Entwicklung verfügt.

Die Aufgabe von Frau Watt wird es sein, als Bindeglied zwischen Trident und den indigenen Rechtsinhabern, der Métis-Nation Saskatchewan Northern Region 1, den Gemeinden, Kommunalregierungen, Landnutzern und anderen regionalen Interessengruppen zu fungieren. Ihre Arbeit umfasst die Förderung einer transparenten Kommunikation, ein frühzeitiges und kulturell respektvolles Engagement, die Organisation von Informationsveranstaltungen und Besuchen vor Ort sowie die Miteinbeziehung von Belangen der Communities in die Explorations- und die Gesamtprojektplanung des Unternehmens.

Das Goldprojekt Contact Lake im Überblick:

Das Goldprojekt Contact Lake erstreckt sich über eine Fläche von rund 22.790 Hektar und umfasst die ehemals aktive Goldmine Contact Lake, aus der während des aktiven Bergbaubetriebs zwischen 1994 und 1998 etwa 190.000 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 6,16 g/t Au gefördert wurden. Zum Zeitpunkt der Stilllegung der Mine lag der Goldpreis bei etwa 300 $/Unze (USD) und Cameco Corporation meldete, dass noch beträchtliche nicht geförderte Goldressourcen verblieben. Das Konzessionsgebiet Contact Lake, das im überaus höffigen La Ronge Gold Belt in Saskatchewan gelegen ist, beherbergt auch die orogenen Goldlagerstätten Preview SW, Preview North und North Lake.

Zusammen mit der Lagerstätte „Greywacke North“ (die sich 40 km nordöstlich von Contact Lake über eine Straße erreichen lässt) befinden sich diese vier Lagerstätten vollständig im Besitz von Trident Resources und sind Gegenstand aktueller Mineralressourcenschätzungen (Pressemitteilung von Trident vom 24. November 2025), in denen keine goldbezogenen Unzen aus dem ehemals produzierenden Zielgebiet Contact Lake enthalten sind.

Qualifizierte Person:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten kanadischen regulatorischen Bestimmungen erstellt und von Cornell McDowell, P.Geo., VP Exploration von Trident Resources und der qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Möglichkeiten in Distriktgröße im Goldgürtel La Ronge in Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hat eine umfangreiche und strategisch wichtige Landposition aufgebaut, die mehrere Goldprojekte mit grundlegenden Goldressourcen sowie ein wachsendes Portfolio an hochprospektiven regionalen Explorationsgrundstücken umfasst.

Der aktuelle Explorationsschwerpunkt von Trident liegt auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Contact Lake, auf dem sich eine ehemals produzierende hochgradige Goldmine befindet. Dort laufen derzeit aktive Bohrprogramme, um die bekannte Mineralisierung zu erweitern und das umfassendere Potenzial des Goldgürtels in Distriktgröße zu erschließen. Gestützt auf eine solide Finanzlage sowie ein erfahrenes Team aus Fachleuten und Kapitalmarktexperten treibt Trident mehrere Projekte voran, mit dem Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen in einem der aufstrebenden Goldgebiete Kanadas zu etablieren.

Mehr über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) können Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com erfahren.

TRIDENT RESOURCES CORP.

„Jon Wiesblatt“

Jonathan Wiesblatt

CEO und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

oder:

Lubica Keighery, Corporate Communications

E-Mail: lubica.keighery@tridentresourcescorp.com

Trident Resources Corp.

Telefon: 778-889-5476

Gebührenfrei: 800-567-8181

Fax: 604-687-3119

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Angaben zum Abschluss laufender und geplanter Arbeiten an den Projekten des Unternehmens, einschließlich Bohrungen, sowie zum voraussichtlichen Zeitplan dieser Arbeitsprogramme sowie sonstige Aussagen zu den technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seiner Projekte und anderer Angelegenheiten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich gegenwärtiger und künftiger Geschäftsstrategien sowie des Umfelds, in dem das Unternehmen künftig tätig sein wird, einschließlich des Uranpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, sowie der Annahme, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stehen werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration innewohnenden Ungewissheit sowie Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Aufwendungen sowie jenen, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen unter anderem die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- oder Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Freigaben zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der lokalen Bevölkerung (einschließlich der First Nations) zu erlangen oder aufrechtzuerhalten, ein Rückgang der Preise für Uran und andere Metalle, steigende Kosten, Rechtsstreitigkeiten sowie die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Die Trident Resources REgistered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,44 % und einem Kurs von 2,00EUR auf Tradegate (04. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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