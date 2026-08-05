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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Wacker Chemie Aktie - 05.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Wacker Chemie Aktie bisher um +5,04 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Chemie Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Wacker Chemie Aktie - 05.08.2026
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Wacker Chemie ist ein Spezialchemie- und Materialkonzern mit Fokus auf Polysilicium, Silikone, Polymere und Biotech-Produkte. Hauptabnehmer sind Halbleiter-, Solar-, Chemie-, Bau- und Konsumgüterindustrie. Starke Position im Polysilicium- und Silikonmarkt. Wichtige Wettbewerber: Dow, Shin-Etsu, Elkem, Evonik, BASF. USP: hohe Reinheit bei Polysilicium, Technologieführerschaft, breite Spezialchemie-Nische.

    Wacker Chemie Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.08.2026

    Die Wacker Chemie Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,04 % auf 96,33 zulegen. Das sind +4,63  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Chemie Aktie. Nach einem Plus von +1,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 96,33. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Wacker Chemie Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,35 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Chemie Aktie damit um +14,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +32,99 % gewonnen.

    Während Wacker Chemie heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,39 %. Damit gehört Wacker Chemie heute zu den auffälligeren Werten.

    Wacker Chemie Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,45 %
    1 Monat -3,47 %
    3 Monate -3,35 %
    1 Jahr +45,09 %
    Stand: 05.08.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Wacker Chemie Aktie

    Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,99 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 05.08. - FTSE Athex 20 stark +1,29 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,42 %. Solvay notiert im Plus, mit +1,52 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,22 %. Covestro ist heute unverändert

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    Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Chemie

    +5,12 %
    +15,27 %
    -2,48 %
    -2,69 %
    +45,66 %
    -32,91 %
    -28,60 %
    +15,73 %
    +1,53 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888
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