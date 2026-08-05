Nato-Sprecher
Drohne nahe ukrainischem Flugzeug
Für Sie zusammengefasst
- Drohne nahe ukrainischem Flugzeug in Leipzig entdeckt
- Polizei sichert das Fluggerät noch in der Nacht
- Sprengstoff und Zünder sollen daran befestigt sein
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LEIPZIG/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines Nato-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Die Polizei habe das Fluggerät in der Nacht gesichert. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Morgen sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein, zuvor berichtete die "Bild" über den Vorfall./cn/DP/jha
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