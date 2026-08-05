GEA Group startet Aktienrückkauf über bis zu 500 Mio. Euro
Die GEA Group startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio. Euro – ein Signal an den Kapitalmarkt mit Blick auf Struktur und Aktionärsbindung.
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
- Die GEA Group Aktiengesellschaft hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Mio. Euro beschlossen.
- Das Programm soll im August 2026 starten und spätestens bis Ende 2027 abgeschlossen werden.
- Grundlage ist die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April 2025.
- Die zurückgekauften Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.
- Die Mitteilung wurde am 5. August 2026 als Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR veröffentlicht.
- Die GEA Group ist ein im DAX gelistetes Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf; die Aktie trägt die ISIN DE0006602006 und die WKN 660200.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht zum 30.Juni 2026, bei GEA Group ist am 10.08.2026.
Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,31 % im
Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,00EUR das entspricht einem Minus von -0,38 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.239,00PKT (-0,46 %).
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