GEA Group startet Aktienrückkauf über bis zu 500 Mio. Euro
GEA setzt ein starkes Signal: Ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm wird mit einer gezielten ESG-Initiative verknüpft und unterstreicht Vertrauen in Wachstum und Finanzkraft.
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
- GEA startet ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 500 Mio. EUR für den Zeitraum von August 2026 bis Ende 2027.
- Die erste Tranche über bis zu 250 Mio. EUR beginnt im August 2026 und soll innerhalb von sieben Monaten abgeschlossen werden.
- Die zurückgekauften Aktien sollen anschließend ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.
- Grundlage des Programms ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. April 2025.
- Als ESG-Komponente spendet GEA 250.000 EUR an die Deutsche Universitätsstiftung zur Förderung talentierter MINT-Studierender.
- Vorstand und Finanzvorstand begründen den Rückkauf mit GEA’s profitablen Wachstumsperspektiven, robusten Cashflows, hoher Liquidität und einer starken Bilanz.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht zum 30.Juni 2026, bei GEA Group ist am 10.08.2026.
Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,31 % im
Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,00EUR das entspricht einem Minus von -0,38 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.239,00PKT (-0,46 %).
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