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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Analysten-Augen auf: Rheinmetall, Deutsche Telekom, Siemens, Airbnb & Lyft

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Analysten-Augen auf: Rheinmetall, Deutsche Telekom, Siemens, Airbnb & Lyft
    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Untermehmenstermine

    06:45 Uhr, Schweiz: Adecco, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Ionos, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:00 Uhr, Deutschland: Rational, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall)
    07:15 Uhr, Schweiz: Swisscom, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: 1&1, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)
    07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Renk, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Henkel, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: GFT, Q2-Zahlen
    07:50 Uhr, Deutschland: Suss Microtec, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: OHB, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update
    08:00 Uhr, Großbritannien: Admiral, Halbjahreszahlen
    08:30 Uhr, Japan: Nintendo, Q1-Zahlen
    08:30 Uhr, Japan: Softbank, Q1-zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Halbjahreszahlen
    13:00 Uhr, USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal
    14:00 Uhr, USA: Fox Corp, Q4-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Lyft, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Airbnb, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: American International Group, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: ResMed, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 6/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im Dienstleistungsbereich 5/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 7/26
    09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 6/26
    10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 6/26
    11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 6/26
    12:00 Uhr, Irland: Arbeitslosenquote 7/26
    14:30 Uhr, USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 Uhr, USA: ISM Index Dienste 7/26

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 06.08.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:40USAUSAFed's Daly speech
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders n.s.a. (YoY)
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders s.a. (MoM)
    10:00Euro ZoneEURWirtschaftsbulletin
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (MoM)
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (YoY)
    13:30USAUSAChallenger Job Cuts
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAArbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
    14:30USAUSAUnit Labor Costs
    23:30USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    07.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    07.08. 14:15 WebinarWH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Live-Analyse und Trade-Ideen.
    alle Webinare anzeigen »

     

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