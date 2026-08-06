Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Rheinmetall, Deutsche Telekom, Siemens, Airbnb & Lyft
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:45 Uhr, Schweiz: Adecco, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Ionos, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Q2-Zahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Deutschland: Rational, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall)
07:15 Uhr, Schweiz: Swisscom, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: 1&1, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)
07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Renk, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Henkel, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: GFT, Q2-Zahlen
07:50 Uhr, Deutschland: Suss Microtec, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: OHB, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update
08:00 Uhr, Großbritannien: Admiral, Halbjahreszahlen
08:30 Uhr, Japan: Nintendo, Q1-Zahlen
08:30 Uhr, Japan: Softbank, Q1-zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Halbjahreszahlen
13:00 Uhr, USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal
14:00 Uhr, USA: Fox Corp, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Lyft, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Airbnb, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: American International Group, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: ResMed, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im Dienstleistungsbereich 5/26
09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 7/26
09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 6/26
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 6/26
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 6/26
12:00 Uhr, Irland: Arbeitslosenquote 7/26
14:30 Uhr, USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: ISM Index Dienste 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 06.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:40 USA Fed's Daly speech 08:00 DEU Factory Orders n.s.a. (YoY) 08:00 DEU Factory Orders s.a. (MoM) 10:00 EUR Wirtschaftsbulletin 11:00 EUR Retail Sales (MoM) 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 13:30 USA Challenger Job Cuts 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:30 USA Unit Labor Costs 23:30 USA Fed-Mitglied Musalem spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|07.08. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|07.08. 14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Live-Analyse und Trade-Ideen.
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