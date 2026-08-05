Vonovia begrüßt geplantes Enteignungsverbot für Wohnungen
- Vonovia begrüßt geplantes Verbot von Enteignungen
- Mehr Wohnraum durch verlässliche Rahmenbedingungen
- Vonovia fordert Rechtssicherheit für Investitionen
BERLIN/BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat die Pläne für ein Enteignungsverbot für Mietwohnungsbestände begrüßt und als "wichtiges Signal" bezeichnet. "Die Bundesregierung erkennt damit (...) an, dass die wahre Lösung des Wohnraumknappheitsproblems in Deutschland nicht in einer Enteignung oder Vergesellschaftung liegen kann, sondern nur darin, berechenbare Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen dann in der Zukunft mehr bezahlbarer neuer Wohnraum geschaffen werden kann", sagte Vonovia-Chef Luka Mucic bei der Vorlage der Halbjahreszahlen in Bochum. Für Vonovia sei dies auch im Sinne der Planungssicherheit "extrem wichtig".
Anfang Juli hatten sich Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss darauf verständigt, die Enteignung großer Immobilienkonzerne auf Landesebene per Bundesgesetz zu verbieten. Überlegungen zu Enteignungen von Konzernen mit großen Mietwohnungsbeständen werden seit Jahren vor allem von der Linkspartei in Berlin propagiert.
"Um den privaten Wohnungsbau nicht zu gefährden, wird durch Bundesgesetz geregelt, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich ist", heißt es in den Beschlüssen.
Vonovia-Konzern ist Berlins größter Vermieter
Vonovia besitzt in Berlin zusammen mit der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen gut 138.000 Wohnungen. In Berlin wird am 20. September das Abgeordnetenhaus neu gewählt.
"Jetzt werden wir sehen, wie sich der Gesetzgebungsprozess gestaltet", sagte Mucic weiter. Aufgrund "sehr klarer" Signale und Statements von allen Beteiligten einschließlich des Bundeskanzlers gehe er davon aus, dass ein entsprechendes Gesetz komme "und dann auch wirklich Rechtssicherheit schaffen wird"./tob/DP/mne
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 18,78 auf Tradegate (05. August 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,64 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +23,05 %/+60,91 % bedeutet.
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Ich habe mit europäischer Rechtsprechung bisher wenig gute Erfahrung gemacht, aber das könnte sich nun ändern.
https://www.noerr.com/de/insights/eugh-nova-iberomoldes-steh…
Vielleicht einfach mal daran denken, dass viele Leute wohlhabend bis reich mit einem breit diversifiziertem Aktienportfolio ohne komplizierte Derivate geworden sind. Einzelrisiken werden über ein breites Portfolio über eine längere Laufzeit wegdiversifiziert bzw. deutlich reduziert. Da muss man keine 6 Schleifchen machen. Die DW hat auf 5 Jahressicht inkl. der Einrechnung eines möglichen SO eher geringere Risiken als viele andere Long-only-Aktien. Man muss die Welt nicht immer noch komplizierter machen, als sie sowieso schon ist.