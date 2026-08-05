Foxconn sprengt alle Rekorde – und der KI-Boom steht erst am Anfang

Der monatliche Umsatz des taiwanesischen Elektronik-Auftragsherstellers Foxconn erreichte im Juli einen Rekordwert und überstieg erstmals die Marke von 900 Milliarden Taiwan-Dollar (27,93 Milliarden US-Dollar), wie Reuters berichtet. Grund dafür war die starke Nachfrage nach KI-Produkten, die den Umsatz ankurbelte, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foxconn, ein wichtiger Zulieferer von Nvidia und Apple, gab bekannt, dass der Umsatz im letzten Monat gegenüber dem Vorjahr um 54,2 Prozent auf 946,5 Milliarden Taiwan-Dollar gestiegen ist.

Der Geschäftsbereich Cloud- und Netzwerkprodukte, zu dem auch KI-Server gehören, verzeichnete ein starkes Wachstum und profitierte von einer "starken Nachfragedynamik für KI-Produkte", so das Unternehmen. Der Geschäftsbereich für intelligente Unterhaltungselektronik, zu dem auch Smartphones gehören, verzeichnete ebenfalls ein starkes Wachstum. "Mit Blick auf das dritte Quartal wird erwartet, dass die Lieferungen von KI-Racks weiter wachsen und die Geschäftstätigkeit allmählich an Dynamik gewinnen wird, wenn die ICT-Produkte in die Hochsaison eintreten", sagte Foxconn mit Bezug auf Informations- und Kommunikationstechnologien.

Das Unternehmen rechnet im dritten Quartal sowohl mit einem Wachstum im Vergleich zum Vorquartal als auch zum Vorjahr, erklärte aber, es sei weiterhin "notwendig, die Auswirkungen der volatilen globalen politischen und wirtschaftlichen Lage zu beobachten". Foxconn, offiziell Hon Hai Precision Industry, erstellt keine numerischen Prognosen. Das Unternehmen wird die vollständigen Ergebnisse des zweiten Quartals am 12. August veröffentlichen. Die Aktien schlossen vor Veröffentlichung der Umsatzzahlen mit einem Plus von 3,4 Prozent und übertrafen damit den Anstieg des Gesamtmarktes um 2,9 Prozent.

Die Juli-Zahlen setzen eine außergewöhnlich starke Entwicklung fort. Foxconn erzielte im zweiten Quartal einen Rekordumsatz von 2,513 Billionen Taiwan-Dollar. Das waren 39,8 Prozent mehr als im Vorjahr und deutlich mehr als die von LSEG erwarteten 2,372 Billionen Taiwan-Dollar. Einschließlich Juli kommt Foxconn seit Jahresbeginn rechnerisch auf rund 5,58 Billionen Taiwan-Dollar Umsatz – etwa 38 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Entscheidend ist der strukturelle Wandel des Konzerns. Im ersten Quartal entfiel bereits fast die Hälfte des Umsatzes auf Cloud- und Netzwerkprodukte. Damit entwickelt sich Foxconn zunehmend vom klassischen iPhone-Auftragsfertiger zum zentralen Produzenten kompletter KI-Server und Server-Racks. Der Konzern erwartet, dass sich die Auslieferungen von KI-Racks im Gesamtjahr mehr als verdoppeln. Neben Nvidia-Systemen wächst auch die Nachfrage nach Servern mit kundenspezifischen KI-Chips großer Cloudkonzerne.

Um die Kapazitäten auszubauen, will Foxconn seine Investitionen 2026 um mehr als 30 Prozent erhöhen. Im Vorjahr lagen die Kapitalausgaben bei 174 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspräche Investitionen von mindestens rund 226 Milliarden Taiwan-Dollar. Das Geld fließt vor allem in zusätzliche KI-Server-Kapazitäten, Automatisierung und eine regional breiter aufgestellte Produktion.

Für Anleger ist allerdings wichtig, dass hohe KI-Umsätze nicht automatisch genauso stark steigende Gewinne bedeuten. Komplette Server-Racks haben einen hohen Warenwert, aber vergleichsweise niedrige Bruttomargen. Zudem stellen Kunden bei einigen ASIC-Servern wichtige Komponenten selbst bereit. Dieses sogenannte Konsignationsmodell kann die ausgewiesenen Umsätze beeinflussen. Foxconn konnte zuletzt dennoch seine operative Marge verbessern. Der nächste wichtige Termin ist der 12. August 2026. Dann veröffentlicht Foxconn die vollständigen Ergebnisse des zweiten Quartals. Im Fokus stehen der Nettogewinn, die Entwicklung der Margen und Hinweise darauf, wie schnell die Produktion der nächsten KI-Server-Generation hochgefahren wird. Die Kursreaktion auf die Juli-Zahlen steht noch aus, da die Aktie bereits vor deren Veröffentlichung mit einem Plus von 3,4 Prozent geschlossen hatte.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Foxconn Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,27 % und einem Kurs von 1,795USD auf Nasdaq OTC (09. Juni 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.

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