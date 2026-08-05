Bericht über Polysilizium-Pläne der USA treibt Wacker Chemie an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,01 % und einem Kurs von 96,35 auf Tradegate (05. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +15,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -37,60 %/-3,28 % bedeutet.