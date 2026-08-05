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    AKTIE IM FOKUS

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    Bericht über Polysilizium-Pläne der USA treibt Wacker Chemie an

    Für Sie zusammengefasst
    • Wacker-Aktie steigt wegen geplanter US-Zölle
    • USA planen Preisuntergrenze für Polysilizium
    • Entscheidung über Zölle wird noch im Monat erwartet
    AKTIE IM FOKUS - Bericht über Polysilizium-Pläne der USA treibt Wacker Chemie an
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Klarheit für die US-Geschäfte mit dem Chip- und Solarindustrie-Grundstoff Polysilizium hat den Aktienkurs von Wacker Chemie am Mittwoch angetrieben. Die Papiere gewannen am Vormittag mehr als 6 Prozent auf 96,05 Euro.

    Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass die US-Regierung die Einführung einer Preisuntergrenze sowie von Zöllen für Polysilizium und verwandte Produkte vorbereitet. Die Entscheidung werde noch in diesem Monat erwartet./mis/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,01 % und einem Kurs von 96,35 auf Tradegate (05. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +15,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -37,60 %/-3,28 % bedeutet.





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