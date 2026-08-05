JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe deutlich profitabler gewirtschaftet als erwartet, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das überraschend starke Abschneiden bei den Auftragseingängen sei der Sparte Gaskraftwerke geschuldet. Der Auftragsbestand belaufe sich mittlerweile auf 95 Gigawatt Leistung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 152,2EUR auf Tradegate (05. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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