JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe deutlich profitabler gewirtschaftet als erwartet, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das überraschend starke Abschneiden bei den Auftragseingängen sei der Sparte Gaskraftwerke geschuldet. Der Auftragsbestand belaufe sich mittlerweile auf 95 Gigawatt Leistung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 152,2EUR auf Tradegate (05. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 215
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 215
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte