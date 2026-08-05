UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Ein erhöhtes Ziel von Rockwell Automation für das organische Umsatzwachstum reihe sich ein in gute Perspektiven des Digitalgeschäfts von Siemens, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Hinzu komme, dass Siemens von einem günstigeren Basiseffekt profitiern dürfte im Vergleich mit dem US-Unternehmen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 285,8EUR auf Tradegate (05. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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