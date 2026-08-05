ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Springer Nature nach Zahlen auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Springer Nature auf Overweight
- Kursziel bleibt bei 31 Euro nach starkem Halbjahr
- Journale treiben Umsatzwachstum auf 6,2 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Geschäft mit Journalen des Verlags habe diesem ein starkes erstes Halbjahr beschert, schrieb Daniel Kerven in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Umsatzwachstum liege mit 6,2 Prozent über der Konsensschätzung von 5,6 Prozent./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:14 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 19,10 auf Tradegate (05. August 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +1,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +22,70 %/+58,49 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan