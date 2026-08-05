JPMorgan belässt Springer Nature nach Zahlen auf 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 19,10 auf Tradegate (05. August 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +1,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +22,70 %/+58,49 % bedeutet.