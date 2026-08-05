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    Regierung plant günstige Wohnungen - Vonovia will mitmischen

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia begrüßt die neue Wohnungsbaugesellschaft
    • WBG soll günstige Wohnungen in Mangelregionen bauen
    • Vonovia sieht Chancen durch PPP und serielles Bauen
    Regierung plant günstige Wohnungen - Vonovia will mitmischen
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    BOCHUM/BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Vermieter Vonovia hat die Pläne der Regierungskoalition zur Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen (WBG) begrüßt. Darauf hatten sich die Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD Anfang Juli im Koalitionsausschuss geeinigt. Sie soll vor allem in Regionen mit Wohnungsmangel günstige Wohnungen bauen. "Die WBG soll den sozialen Wohnungsbau sowie den industriellen Hochlauf seriellen Bauens unterstützen", heißt es in dem Beschlusspapier.

    In den Plänen sieht Vonovia für sich auch Geschäftsmöglichkeiten. Bei der Idee der WBG gehe es darum, dass die überlegenen Finanzierungsbedingungen, die der Bund liefern könne, in einem Public-Private-Partnership-Modell genutzt werden sollen, sagte Vonovia-Chef Luka Mucic bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Dies könne professionelle Projektentwickler befähigen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

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    Ein Hochlauf von seriellen Projekten könne auch Planungssicherheit für serielle Bauunternehmen schaffen. Diese könnten dann entsprechend auch in Fabrikkapazitäten investieren.

    "Natürlich wäre es auch für uns als Projektentwickler eine Möglichkeit, uns dort zu bewerben. Und wenn wir dann für würdig befunden werden mit unserer seriellen Kompetenz, dann auch einen positiven Beitrag zu leisten", so Mucic weiter. Vonovia ist in dem Bereich am seriellen Wohnungsbauunternehmen Gropyus beteiligt./tob/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 21,45 auf Tradegate (05. August 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,64 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +23,05 %/+60,91 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovias Halbjahreszahlen: Das bereinigte EBITDA stieg dank höherer Mieten und Value-add um 2,4 %, die Jahresziele wurden bestätigt. Belastend wirkt der um knapp 5 % gesunkene bereinigte Aktionärsgewinn infolge höherer Finanzierungskosten; Anleger hoffen auf eine stabile Dividende. Diskutiert werden zudem vorsichtigeres Mietwachstum, mögliche Immobilienabwertungen, eine günstige Substanzbewertung und Chancen auf einen Anstieg von etwa 20 auf 24 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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