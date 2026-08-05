Infineon fallen - Rekordumsatz stellt Anleger nicht zufrieden

Noch ein Kommentar dazu, weil du immer wieder das Jahr 2021 zitierst. Ja, Infineon ist damals von 42 EUR auf 20 EUR gefallen. Für einen Langfristanleger, war das doch das Beste, was passieren hat können. Wäre sie damals nicht so stark eingebrochen, sondern bei 42 EUR rumgedümpelt oder sogar gestiegen wäre das emotional sicher "schöner" gewesen. Rational war der "Crash" auf 20 EUR aber doch ideal. Man hatte 2022, 2023, 2024 und 2025, also 4 komplette Jahre Zeit, eine Infineon für 22 EUR - 30 EUR einzukaufen.

Wenn ich als Langfristanleger in der "Zukaufphase" bin sind niedrige Kurse besser als hohe Kurse, das sollte eigentlich nicht soo schwer zu verstehen sein... darum hätten die rational denkenden Leute hier ja auch kein Problem damit, wenn Infineon demnächst wieder bei 22 EUR. Abgerechnet wir dann in 20 oder 30 Jahren. Da sollte eine Infineon höher als die 22 EUR dann stehen. Tut sie das nicht haben wir aber ein fundamentales Thema / Problem. Dann hat man eh aufs falsche Pferd gesetzt und seine Fundamental-These nicht "aktualisiert". Ist dann aber ein anderes Thema.



