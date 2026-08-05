AKTIE IM FOKUS
Infineon fallen - Rekordumsatz stellt Anleger nicht zufrieden
- Infineon-Aktien fallen nach durchwachsenen Zahlen
- Rekordumsatz dank KI-Boom, doch Margen enttäuschen
- Prognose sieht elf Prozent Umsatzwachstum vor
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Infineon zollen am Mittwoch nach Zahlen ihrer jüngsten Erholung wieder Tribut. Der Chipkonzern berichtete zwar von einem Rekordumsatz dank des KI-Booms, Börsianer sprachen aber dennoch von durchwachsenen Resultaten im dritten Geschäftsquartal und schwachen Aspekten mit Blick auf die Profitabilität. Dies drückte den Kurs am Mittwoch mit fast sechs Prozent ins Minus nach einem kurzzeitig noch soliden Handelsauftakt. Seit dem Mehrmonatstief vom vergangenen Donnerstag hatten die Titel bis zu 19 Prozent zugelegt.
Für das Geschäftsjahr wurde Infineon mit seiner Prognose etwas konkreter mit dem Ziel einer Umsatzsteigerung um elf Prozent, während die Margenprognose bekräftigt wurde.
Die Profitabilität liege etwas unter dem Konsens, schloss daraus der Jefferies-Experte Janardan Menon. Die Marge habe die hohen Erwartungen verfehlt, formulierte es Andrew Gardiner von der Citigroup. Der Umsatz habe diese aber übertroffen wegen Anzeichen nachhaltigen Wachstums im KI-Bereich und einer zyklischen Erholung im wichtigen Geschäft mit der Autoindustrie./tih/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,41 % und einem Kurs von 60,45 auf Tradegate (05. August 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +14,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 79,52 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -1,27 %/+64,55 % bedeutet.
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So ist es.
Noch ein Kommentar dazu, weil du immer wieder das Jahr 2021 zitierst. Ja, Infineon ist damals von 42 EUR auf 20 EUR gefallen. Für einen Langfristanleger, war das doch das Beste, was passieren hat können. Wäre sie damals nicht so stark eingebrochen, sondern bei 42 EUR rumgedümpelt oder sogar gestiegen wäre das emotional sicher "schöner" gewesen. Rational war der "Crash" auf 20 EUR aber doch ideal. Man hatte 2022, 2023, 2024 und 2025, also 4 komplette Jahre Zeit, eine Infineon für 22 EUR - 30 EUR einzukaufen.
Am Tagestief des Freitags hatte Infineon gut 55 Prozent der Ende
März bei 38 Euro begonnenen und in der Spitze bis 88,83 Euro
führenden Rallye korrigiert. Das wirkt, als könne man langsam an
den Rückkauf oder an Zukäufe denken. Aber ist das wirklich eine
gute Idee oder hat die Infineon-Aktie nicht langsam genug
korrigiert, überlegt LYNX:
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