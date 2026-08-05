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    Anlagenbauer Gea legt Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Gea plant Aktienrückkäufe bis zu 500 Millionen Euro
    • Erste Tranche startet noch im August für 250 Mio Euro
    • Zurückgekaufte Aktien werden anschließend eingezogen
    Anlagenbauer Gea legt Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie legt zu
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea will eigene Aktien im Wert von bis zu einer halben Milliarde Euro zurückkaufen. Mit der ersten Tranche des geplanten Aktienrückkaufs will das Unternehmen noch im August starten, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Innerhalb von sieben Monaten sollen Papiere für bis zu 250 Millionen Euro gekauft werden. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. An der Börse kam dies gut an. Die Aktie legte um gut zwei Prozent zu.

    Die Hauptversammlung hatte Gea Ende April 2025 ermächtigt, eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen Euro im Zeitraum von August 2026 bis Ende 2027 zu erwerben./mne/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 65,00 auf Tradegate (05. August 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,57 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 74,00Euro was eine Bandbreite von -1,39 %/+14,02 % bedeutet.





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