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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Fokus: Allianz, Daimler Truck, Porsche Automobil Holding & Thyssenkrupp

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: Allianz, Daimler Truck, Porsche Automobil Holding & Thyssenkrupp
    Foto: Daimler Truck

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz)
    07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
    08:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)
    10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Außerordentliche Hauptversammlung zur Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis (online)
    12:30 Uhr, Italien: Generali, Analystencall zu den Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    China: Im- und Exporte 7/26
    07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig)
    07:30 Uhr, Frankreich: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 6/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 6/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/26
    08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 6/26
    08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 7/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 6/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 6/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 7/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Seco Verbrauchervertrauen 7/26
    11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 7/26
    14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 7/26
    21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 6/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 07.08.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUIndustrial Production s.a. (MoM)
    08:00DeutschlandDEUTrade Balance s.a.
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30KanadaCANAverage Hourly Wages (YoY)
    14:30USAUSANonfarm Payrolls
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
    14:30KanadaCANNet Change in Employment
    14:30USAUSAErwerbsbeteiligungsquote
    14:30KanadaCANUnemployment Rate
    14:30USAUSAU6 Unterbeschäftigungsquote
    14:30USAUSAArbeitslosenquote
    16:00KanadaCANIvey Purchasing Managers Index s.a
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    10.08. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    10.08. 15:15 WebinarWH SelfInvest: Neu: WL-Bars in TradingView
    10.08. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    10.08. 16:00 WebinarWH SelfInvest: Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar!
    alle Webinare anzeigen »

     

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