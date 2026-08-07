Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Allianz, Daimler Truck, Porsche Automobil Holding & Thyssenkrupp
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
08:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)
10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Außerordentliche Hauptversammlung zur Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis (online)
12:30 Uhr, Italien: Generali, Analystencall zu den Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
China: Im- und Exporte 7/26
07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig)
07:30 Uhr, Frankreich: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 6/26
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 6/26
08:00 Uhr, Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/26
08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 6/26
08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 7/26
08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 6/26
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 6/26
09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 7/26
09:00 Uhr, Schweiz: Seco Verbrauchervertrauen 7/26
11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 7/26
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 7/26
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 07.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Industrial Production s.a. (MoM) 08:00 DEU Trade Balance s.a. 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Average Hourly Wages (YoY) 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 CAN Net Change in Employment 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 CAN Unemployment Rate 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Arbeitslosenquote 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex
Webinare
|Zeit
|Thema
|10.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10.08. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|10.08. 15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: Neu: WL-Bars in TradingView
|10.08. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|10.08. 16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar!
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